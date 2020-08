Transporte urbano de San Pedro Sula no participará en pilotaje

San Pedro Sula.

Debido a que el transporte interurbano está teniendo más pérdidas que ganancias, la modalidad de buses urbanos en San Pedro Sula no participará en el pilotaje dirigido por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

El 9 de agosto comenzó el pilotaje del transporte interurbano con las empresas Rey Express, Saenz y Cristina con sus rutas Tegucigalpa-San Pedro Sula y viceversa. Luego se sumaron las empresas Etruch y Ticamaya con sus rutas a Choloma, y esta semana la Hedman Alas hacia Tegucigalpa.

Aunque con la autorización de las autoridades para que las empresas presten el servicio sin restricciones de dígito ha aumentado el número de viajeros, siguen sin llenar el total de los asientos permitidos por el IHTT, que es el 50% de la capacidad de la unidad.

Además La flota del transporte público en San Pedro Sula está conformada por 10,700 unidades, de las cuales 5,200 son taxis.

Allan Sierra, representante del sector interurbano, afirmó que no están saliendo con los costos. El 60% de la boletería que se vende se lo lleva el combustible.

“Estamos esperando reunirnos con las autoridades para evaluar el pilotaje”, dijo.

Sierra apuntó que están a la espera de que se integren más rutas.

Luis Peña, representante de la empresa Hedman Alas, manifestó que tienen tres días de haber reanudado operaciones y los resultados han sido “muy malos”.

Lo correcto es que Sinager se reúna con los transportistas a analizar esta situación. Nelson Fernández Toro, líder del transporte urbano

“Hemos estado trasladando pocos pasajeros como un 10% de lo que está permitido. No estamos sacando ni siquiera los gastos operativos, porque de combustible se gasta L3,000 ida y regreso a Tegucigalpa”.

Peña añadió que a partir del lunes 31 de agosto y hasta el 4 de septiembre tendrán una promoción de dos personas viajando al precio de uno. El pasaje tiene un costo de L478 el servicio ejecutivo.

Las salidas son a las 7:30 am y a la 1:30 pm.

Nelson Fernández Toro, representante del transporte urbano en San Pedro Sula, declaró que los trabajadores están siendo capacitados por el IHTT, sin embargo, no hay unidades inspeccionadas y no entrarán al pilotaje porque no es rentable para ellos.

“No entraremos al pilotaje porque no es negocio, es más pérdidas que ganancias. Estamos participando en las capacitaciones, pero comenzaremos a trabajar hasta que el Gobierno nos permita operar con el 100% de los asientos”.

Fernández Toro enfatizó que quienes están trabajando son la prueba de que operar bajo estas condiciones acarrea más pérdidas que ganancias.

“Algunos compañeros taxistas les han rechazado sus unidades exigiéndoles mucho”: Elio Muñoz,

presidente de Ataxish en SPS

“Si le van a quitar asientos tienen que permitirles que trabajen más unidades”.

En San Pedro Sula la mayoría de unidades son microbuses.De 1,500, solo unos 130 son buses amarillos que están en la ruta 7, El Ocotillo, El Carmen y la Felipe Zelaya.

Hoy, las dirigencias del transporte a nivel nacional tendrán reunión en Siguatepeque para acordar un replanteamiento y presentárselo al Gobierno.

En cuanto al sector de taxis, ya han capacitado a unos 1,200 conductores y han inspeccionado unas 120 unidades a las que le han instalado mamparas.

René Caballero, delegado regional del IHTT, dijo que entre las modalidades de buses urbanos e interurbanos y taxis han capacitado a más de 3,200 trabajadores del transporte.

“El bus urbano (rapidito) no está autorizado para el pilotaje, solo el bus amarillo para mantener el distanciamiento”, aseveró.

Caballero aseguró que están tramitando los salvoconductos de los taxistas que han sido aprobados para iniciar el pilotaje, que esperan sea este viernes o el lunes de la próxima semana.

Henry Rodas, presidente de la Cooperativa de Taxis de Honduras Limitada (Cotaxhil), compartió que los taxistas que no están legalizados no podrán operar, porque no serán autorizados por el IHTT.

Rodas señaló que aún no se habla de un aumento en el pasaje. Los taxis colectivos cobran entre L17 y hasta L40 dependiendo de las distancias de la ruta o si es fuera de la ciudad como por ejemplo La Lima. Cuando presten el servicio, los taxis deben ir con las ventanas abajo, no pueden usar el aire acondicionado.