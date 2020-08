Con promociones en paquetes agencias buscan recuperarse

Aumentan frecuencias de vuelos nacionales SAN PEDRO SULA. La aerolínea Spirit con su vuelo a Houston fue la única que operó ayer en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales. El único vuelo internacional estuvo a cargo de las aerolínea de bajo costo Spirit, sin embargo, hay un mayor movimiento de los vuelos nacionales que la semana pasada.

La aerolínea CM Airlines tuvo vuelos a Tegucigalpa y Roatán, la aerolínea Sosa de La Ceiba y Spirit a y desde Houston. Hoy están programados vuelos de American Airlines, United y nuevamente Spirit, esta última ha cambiado sus vuelos nocturnos para viajar en la tarde, debido a que el horario de operaciones en el aeropuerto por los momentos es de 7:00 am a 7:00 pm. De acuerdo con la programación de esta semana, que está sujeta a cambio, American Airlines operará su ruta de Miami- San Pedro Sula a las 11:00 am y de San Pedro a Miami a la 1:00 pm el miércoles 19, viernes 21, sábado 22 y lunes 24 de agosto. United tiene programado su vuelo de Houston a San Pedro Sula de 10:10 am a 12:05 pm y de SPS a Houston de 1:05 pm a 5:02 pm los días miércoles 19, viernes 21 y sábado 22. Spirit con su ruta de Fort Lauderdale a San Pedro Sula y viceversa operará miércoles y viernes al mediodía y por la tarde-noche. Para septiembre esperan que Delta, Copa Airlines y Avianca retomen su actividad comercial. Los viajeros con vuelos internacionales deben ingresar en la página oficial del Instituto Nacional de Migración para hacer el prechequeo migratorio, hacer la declaración jurada de aduanas y llenar el formulario de la Secretaría de Salud.