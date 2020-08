Más de 28,000 personas han sido atendidas en los triajes de San Pedro Sula

San Pedro Sula.

El personal médico del triaje de Expocentro atiende al día entre 220 y 260 personas con síntomas de coronavirus.

Kensy Romero, coordinadora del triaje de Expocentro, informó a LA PRENSA que se toman al día un máximo de 130 muestras tanto para detectar la enfermedad y de control, y se entregan a diario unos 70 kits de tratamiento Maiz.

El triaje de Expocentro comenzó a funcionar el 20 de junio y desde esa fecha hasta el 8 de agosto han atendido a 6,647 personas, se han realizado 1,640 hisopados y entregado 1,135 tratamientos Maiz.

14,313 muestras solo de San Pedro Sula se han procesado en el Laboratorio de Biología Molecular, de las cuales 6,211 han resultado negativas y 8,102 positivas, según las estadísticas.

En dicha unidad hay 19 médicos quienes laboran en dos turnos, cinco licenciadas en enfermería e igual número de auxiliares.

La atención a las personas con síntomas de covid-19 es de 7:00 am a 7:00 pm de lunes a domingo. “Contamos con un área de estabilización para pacientes que están en la primera fase de problemas respiratorios y que requieren ser hospitalizados, que no están tan graves y que aún hay tiempo de referirlos. Ellos no están más de una hora, se les estabiliza, se les aplica el medicamento y oxígeno mientras llegan al hospital”, explicó Romero.

Agregó que cuando iniciaron en el triaje de Expocentro eran pocas las atenciones que se brindaban, pero poco a poco han ido aumentado.

Las autoridades de Salud de San Pedro Sula informaron que en total tanto en los triajes móviles, el de Expocentro, el ubicado en el Colegio de Ingenieros y el recién inaugurado en Infop se han brindado 28,612 atenciones, se han realizado 11,818 hisopados, se han hecho 1,280 pruebas rápidas y entregado 4,366 kits de medicamento Maiz.

El triaje del Colegio de Ingenieros, según lo detallado por las autoridades sanitarias, ha brindado 15,268 atenciones, se han tomado 9,428 muestras para PCR, y dado a los pacientes 1,868 kits de tratamientos Maiz.

Vine al triaje porque tenía cinco días con fiebre, me atendieron y me dieron medicinas. Francisco Hernández, paciente

Mientras que en las brigadas móviles se ha llegado a 6,473 pacientes, se han hecho 750 pruebas de PCR y 1,280 pruebas rápidas; de acuerdo con las autoridades de Salud, estas brigadas en los barrios y colonias ha evitado que estos afectados por covid-19 lleguen a los hospitales y los saturen.

En los triajes no solo son atendidas personas con síntomas del nuevo coronavirus sino que se atienden con otras patologías.

Tal es el caso de Francisco Hernández, quien acudió por síntomas de dengue. “Me dijeron que es dengue por los síntomas que le dije al doctor, porque era dolor de cabeza, dolor de cuerpo y en los ojos y desde el viernes he estado con fiebre. Me dieron acetaminofén y suero”, dijo Hernández.

“A mí me hicieron prueba del hisopado porque los síntomas son de covid, según me dijo el doctor, me dieron el tratamiento Maiz”, contó Luis Martínez, quien salía del triaje de Expocentro.