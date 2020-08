Tres empresas interurbanas iniciaron operaciones en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Con una muy baja ocupación de pasajeros, comenzó ayer el pilotaje del transporte interurbano con rutas de San Pedro Sula.

Las empresas con rutas desde y hacia San Pedro Sula autorizadas por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) para iniciar el pilotaje son Etruch que operan hacia y desde Choloma. También las empresas Rey Express, Sáenz y Cristina con sus rutas a Tegucigalpa.



En total, son 45 las unidades que ya fueron inspeccionadas y aprobadas para hacer los recorridos cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

Aunque la Gran Central Metropolitana continúa cerrada, los portones se abrieron ayer para quienes iban a viajar en estas empresas; sin embargo, el último dígito de la cédula o carné de residente es requisito para prestarles el servicio, y eso hizo que muchos se regresaran a sus casas.

Allan Sierra, representante del transporte interurbano, informó que ayer no inició operaciones la empresa Etruch con su ruta de Choloma, solo las tres empresas que viajan a Tegucigalpa.

“En el caso de la empresa Rey Express ahorita en la mañana solo hemos sacado dos unidades con seis personas cada una”, dijo.

Las empresas están autorizadas para operar con el 50% de su capacidad. Estas unidades grandes tienen 59 asientos, es decir, solo está permitido que lleven un máximo de 29 personas.

Los viajeros deben llevar en todo el recorrido la mascarilla, no ingerir alimentos y no hacer uso del baño en caso de que la unidad lo tenga, además, no pueden subir pasajeros en las carreteras.

Las empresas de transporte están cumpliendo con las medidas.

Sierra indicó que están iniciando con pérdidas, y si las autoridades no los dejan dar el servicio a quienes lo requieran y no bajo la medida de dígito, tendrán que cerrar nuevamente.

“Así no podemos cubrir ni siquiera el combustible de las unidades”, acotó Sierra.

El costo del pasaje continúa igual. En el caso de Rey Express, el pasaje tiene un valor de L178. Las empresas de transporte están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, como la toma de temperatura, el uso de gel de manos, la desinfección de zapatos, el distanciamiento, entre otros.

Orlando Cruz, gerente administrativo de la empresa Cristina, pidió al Gobierno que los apoye dejándolos dar el servicio sin importar el dígito. Hasta el mediodía, la empresa Cristina había transportado a Tegucigalpa 13 pasajeros en tres unidades y recibido apenas cinco pasajeros.

El costo del pasaje es de L240. Las capacitaciones a taxis, transporte urbano y las empresas de interurbano que faltan continúan en la zona norte.