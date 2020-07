Detenido proceso de licitación de plantas de tratamiento

Datos 1- Fondos. Es una inversión de 60 millones de dólares que se hará en los próximos tres años. Se comenzó el proceso de licitación de las plantas, pero no se ha seguido porque los predios de Chotepe están en invadidos. 2- Contaminación. La concesionaria explica que no es competencia de Aguas de San Pedro, sino de las autoridades superiores, y el daño en los ríos debe atender Dima y junto a ellos hacen los controles. El tratamiento de las aguas sí está en el contrato. 3- Inversión. ASP dice que están listos para invertir solo que no se recuperaría la inversión en el tiempo que falta de la concesión que es de 30 años, se necesitan 10 años más para una parte y máximo de 20 para no afectar el bolsillo del ciudadano.