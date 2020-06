A 102 han dado de alta en Gimnasio Municipal

Son 102 sampedranos los que se han recuperado del COVID-19 en la unidad estabilizadora habilitada en el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula.

La unidad ha registrado desde el 16 de mayo, fecha de su habilitación, 131 ingresos, informó Obed Cardona, coordinador del centro municipal.

El pasado domingo se dio de alta a tres pacientes e ingresaron cinco provenientes del hospital Leonardo Martínez.

Melvin Matute, Héctor Martínez y José Mendoza compartieron el domingo la felicidad de haber vencido al coronavirus y de recibir el alta médica en la Unidad Estabilizadora para Pacientes con Covid-19.

Los tres recibieron una cálida despedida del personal médico y de enfermería asignado a esa unidad, y se mostraron alegres de regresar a casa para ver de nuevo a sus familias.

Melvin Javier Matute fue el primero en dejar la Unidad, y dijo: “Gracias a Dios y a los doctores voy de regreso a casa. El segundo día de hospitalización en el Mario Rivas sentí que moriría, me faltaba el aire. Quise ir por mi cuenta al baño y me desmayé en el intento, caí en los brazos de mi esposa”.

El recuperado pidió a la ciudadanía tomar la enfermedad en serio y protegerse cada vez que salgan de casa.

Héctor René Martínez agradeció la atención recibida en la Unidad y relató también cómo se sintió al llegar.

“Cuando me empezaron los síntomas de COVID-19 me faltaba la respiración, me dolía el cuerpo. Cuando me llevaron de emergencia al hospital sentí que vivía mis últimas horas”. Indicó que permaneció fuera de casa un mes a causa de la enfermedad.

Héctor René comentó creer que se contagió de Covid-19 por descuidado, ya que iba a la pulpería y otros sitios no tan distantes, sin mascarilla y sin otras medidas de bioseguridad, por lo que aconsejó a los demás cuidarse más y tomar en serio las recomendaciones de los expertos.

“Tomaré medidas, no le deseo esto ni a mi peor enemigo”, relató.