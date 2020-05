Unidad para pacientes con COVID-19 del Gimnasio Municipal da de alta a primera paciente

San Pedro Sula, Honduras.

Entre aplausos y con una expresión de felicidad en sus ojos, María Elena Romero, salió de la Unidad Estabilizadora para Pacientes con COVID-19 leves y moderados, después que fue dada de alta este jueves por el personal médico de esta unidad acondicionada en el Gimnasio Municipal.

“Desde el momento que me trajeron acá, me han tratado como una princesa, la atención ha sido excelente y le doy gracias a todos los doctores y enfermeras. La sala está muy bien y todo excelente, desde la comida, el aseo, todo, no se puede parar uno porque ya le preguntan ¿Le pasó algo? me han dado todas las atenciones, todo muy bueno, fue duro pero ya me voy, me hace falta mi familia, le doy gracias a Dios que me ha sacado de todo esto”, dijo muy emocionada María Elena Romero, quien es la primera paciente en ser dada de alta en dicha unidad luego de que las pruebas de coronavirus practicadas hoy fueran negativas.

El personal médico despidió con aplausos Romero, quien a su salida de esta unidad era esperada por su hijo Jimmy Fajardo, que no pudo ocultar su alegría al ver de nuevo a su madre.

“Esto muy alegre y fascinado de volver a verla, es una alegría saber que la mamá de uno está bien, siempre estuve en comunicación con ella, y me dijo que tanto en el hospital Leonardo Martínez como en esta unidad en el Gimnasio Municipal la trataron excelente. ¡Lo han demostrado y la han tratado muy bien, de lo mejor en el mundo, aquí la han tratado muy bien, es una gran ayuda esta unidad!”, aseveró Fajardo.

Esta hondureña, quien presentó síntomas de coronavirus desde el primero de mayo y fue hospitalizada el 14 de mayo, fue una de las primeras pacientes en ser referidas a la unidad municipal y ahora es la primera en ser dada de alta.

Obed Cardona, médico en dicha unidad, manifestó que Romero fue dada de alta, luego de practicarle las evaluaciones correspondientes.

“La paciente ya llevaba seis días en nuestra unidad y vimos que mejoró su condición clínica, no volvió a presentar fiebre, los síntomas desaparecieron y por eso el especialista decidió darle de alta el día de hoy”, explicó Cardona.

“Se le hizo una prueba rápida, reflejando que la fase aguda ya fue resuelta, ella genera anticuerpos y tiene una inmunidad de memoria, y ahora lo que sigue es mantenerla aislada en su casa y mandarle hacer controles de hisopado por parte de la Secretaría de Salud y luego nosotros la citamos en el Macro Distrito Municipal de Salud Las Palmas para seguir su evaluación y continuación de su tratamiento” detalló.

Cardona indicó que “María Elena continuará en aislamiento en su casa a pesar de que ella ya está en resolución, pero siempre tomando las medidas de precaución para ella y su familia”.

Señaló que es la primer paciente que la unidad da de alta, “lo cual es realmente satisfactorio y nos llena de mucha alegría, sabemos que todo el esfuerzo que estamos dando aquí está dando sus frutos, gracias a Dios contamos con todo el equipo y el alcalde Armando Calidonio se ha esforzado por equiparnos de manera adecuada y tener todos los medicamentos, el equipo médico y personal completo", finalizó el galeno.