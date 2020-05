“Mipymes que se endeudaron no les van a poder pagar a bancos”: Roger Valladares

San Pedro Sula.

Por su experiencia en el área financiera, acostumbra a tener una reserva económica para cualquier eventualidad, eso le ha permitido seguir cumpliendo con el salario de sus más de 1,400 colaboradores y garantizar que no habrá despidos ni suspensiones laborales durante esta crisis sanitaria.

Roger Valladares, presidente de la Compañía Financiera S.A (Cofisa) y también de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) habló con Diario LA PRENSA sobre la situación tan difícil por la que atraviesa el país debido a la pandemia y los retos que deben enfrentar los empresarios para evitar los despidos masivos. Para Valladares es importante que la actividad comercial se reactive poco a poco, con todas las medidas de bioseguridad y de forma ordenada.

¿Cómo observa el panorama económico por la crisis sanitaria en el país?

El panorama económico se ve sombrío, vamos a tener pérdidas todos, los pequeños, los medianos y los grandes empresarios e incluso los que trabajan para otras personas. La gravedad del asunto es algo que nosotros vamos a tener que controlar. Tenemos que ser creativos y ante esta situación poner a trabajar la inteligencia, la imaginación para que esto no nos golpee tanto.

¿Qué sectores productivos serán más afectados?

Empezando por los restaurantes, yo he estado insistiendo que a los restaurantes les permitan vender a domicilio y por ventanilla, pero no han logrado que se les autorice esto. Son más de 100,000 personas que trabajan en esto, si habilitan el permiso ya serían posiblemente 50,000 personas que ya no estarían ociosas, estarían ganando su dinero. El otro día abrieron las ferreterías el problema es que las abrieron sin ningún control, deberían abrir con todas medidas y así el ejemplo de las ferreterías se podría hacer con otros negocios siempre y cuando se apliquen todas las medidas de bioseguridad, las medidas sanitarias para evitar el contagio. Ese montón de gente pobre que está aguantando hambre va a llegar un momento que no van aguantar el hambre y van a salir a robar por la situación.

¿Qué opinión le merece las medidas adoptadas por el Gobierno para aliviar la economía?

Las medidas. Algo es algo, eso de darles seis mil lempiras a los que trabajan en las maquilas les va a servir, es una ayuda.

¿Qué cree usted se puede hacer para salvar empleos?

Hace un tiempo aprobaron el trabajo de medio tiempo, entonces se me ocurre que si una empresa tiene 20 empleados y no pueden sostener a los 20, poner a trabajar a 10 medio tiempo y los otros 10 el otro medio tiempo y que ganen la mitad. Lo importante es que no dejen recibir dinero para alimentarse. Una vez la situación mejore que todo vuelva a la normalidad.

¿En sus empresas habrá despidos o suspensiones?

Yo fui banquero y normalmente los banqueros somos prudentes al manejar nuestros negocios. Este día (ayer) en Compañía Financiera se pagó el decimoquinto mes de salario y las demás empresas que tienen 14 sueldos, en junio reciben todo su dinero, porque tenemos nuestras reservas, nos preparamos para cualquier eventualidad. Estamos refinanciando y readecuando deudas a nuestros clientes. Las 10 empresas que yo manejo, ninguna tendrá despidos o suspensiones.

¿A usted también la EEH le promedió la factura de la energía?

Solo en el edificio de la UTH SPS pagamos un millón mensual este mes que pasó no se trabajó, pero llegó una factura de medio millón de lempiras. Tuvimos que pagar para que no nos corten la luz, pero una vez esto se normalice, vamos a poner abogados para que peleen por nosotros.

¿Cree que la crisis sanitaria hará que muchas mipymes cierren?

Ahorita están suspendidos, pero van a quebrar. Los que con gran sacrificio se metieron a un negocio, se endeudaron y van a tener que cerrar, no le van a poder pagar a los bancos. Es una cadena de desastres por esta pandemia.

¿Cuándo podrán volver a clases en la UTH?

Nosotros estamos terminado esta semana los exámenes. Nunca nos detuvimos, nuestros muchachos han estado en clases en línea. El segundo período comienza el 18 de mayo, la educación presencial si será más tardado, pero en línea seguiremos.

¿Qué enseñanza le deja esta crisis?

Yo le digo a todos, pequeños, mediano o gran empresario que no espere que las cosas sucedan, manejen los negocios de manera prudente, que no se gaste más de lo que se gana. Que creen reservas para este tipo de adversidades, ya nos ha pasado, nos pasó con el huracán Fifí, con el huracán Mitch.