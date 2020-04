Apoyo para las mipymes será a través de las Cámaras

San Pedro Sula, Honduras.

Los líderes de mipymes confían en el apoyo gubernamental para evitar el cierre de negocios y conservar los puestos de trabajo afectados por la crisis sanitaria; sin embargo, señalan que solo los micro y pequeños empresarios organizados serán los beneficiados.

Muchos son los micros, pequeños y medianos empresarios que trabajan de manera independiente y en la ilegalidad en la zona norte de Honduras. De acuerdo con expertos, por cada mipyme que cierra se abren dos nuevas, debido a que la necesidad y la falta de empleo los hace emprender.

Esperanza Escobar, presidenta de la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), dijo que aunque los pequeños empresarios han sido duramente “golpeados” con la crisis sanitaria causada por el coronavirus, se sienten optimistas por las medidas de apoyo anunciadas por el Gobierno.

100,000 mipymes Operan en la zona norte, conforme a expertos. Los dos mayores sectores son alimentos y comercio.

“El Gobierno ya está trabajando en algunas iniciativas, obviamente es más difícil para los que no están organizados. Hay mucho productor que está independiente, que no están formalizados, y otros que están formalizados; pero que no pertenecen a una asociación, es más fácil que la ayuda llegue a las gremiales que llegue a cada uno de forma independiente”, apuntó Escobar.

El presidente Juan Orlando Hernández anunció la semana pasada un paquete de medidas de apoyo en el que incluye un esquema de fondo de garantías, en el que el Estado garantizará del 65% al 90% de los créditos que las mipymes soliciten a los bancos, cooperativas y otras instituciones financieras, porcentaje que dependerá de los montos de los préstamos.

30,000 Empresas Están adheridas al sistema de facturación del SAR en oficina regional de SPS. La mayoría son mipymes.

Otra de las medidas es el congelamiento de las cuotas de pago de préstamos por tres meses, algo muy importante, señaló Escobar, ya que de esta forma evitan dañar el récord crediticio, que es tan importante para un mipyme, que a base de préstamos sacan adelante sus negocios.

Otra medida son los créditos diferenciados con tasas bajas de interés a los que ya pueden ir aplicando los interesados para que, una vez se reanuden las actividades, puedan invertirlo en sus empresas.

“El objetivo es que sostengamos los empleos. Nosotros tenemos un alto grado de solidaridad y los empleados entienden que no se puede pagar planilla completa. Todos nos estamos ajustando”.

Añadió que aunque no hay datos oficiales, con base en un cálculo hecho por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), un 15% de la mipyme no sobrevivirá a la crisis. La Anmpih cuenta con más de ocho mil afiliados a nivel nacional y más de tres mil en la zona norte.

Menotti Maradiaga, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Honduras (Fedecamara), informó que las Cámaras de Comercio, los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) son los encargados de darles las asesorías técnicas a los mipymes que busquen ser beneficiadas con las medidas de apoyo gubernamental, es por eso que los interesados deben abocarse a estas organizaciones o las asociaciones de mipymes.

“Los que no están en organización o gremial podrán acceder vía las cooperativas y sector microfinanciero”, indicó Maradiaga.