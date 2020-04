Coronavirus: Hoy circulan los de terminaciones 4, 5 y 6

San Pedro Sula.

Los ciudadanos cuyo número de identidad finaliza en cuatro, cinco y seis podrán desplazarse hoy sin restricciones a los supermercados, bancos, farmacias y gasolineras.

Las personas de la tercera edad, embarazadas y discapacitados deben circular entre 7:00 am y 9:00 am, y los demás hondureños lo pueden hacer entre 9:00 am y 3:00 pm, según lo dictado por el Gobierno.

Mañana jueves, el sábado, domingo y martes no se permite la circulación de ninguna persona, a excepción de las distribuidoras de alimentos autorizadas, personal médico y medios de comunicación con salvoconducto.

La Policía está desarrollando operativos en varios puntos de la ciudad y las personas que violen el toque de queda serán retenidas junto con sus vehículos.

Ayer las calles de San Pedro Sula estaban vacías. La zona viva de la Capital Industrial tuvo un silencio total y en el centro de la ciudad solo había elementos de la Policía Militar.

El bulevar Roberto Micheletti, en el cual hay bastante actividad comercial, también se vio desolado, así como los mercados Dandy, El Rápido, Medina Concepción y el conocido punto de buses Maheco.

El viernes, los ciudadanos cuyo número de identidad o carné de residente terminan en siete, ocho, nueve y cero podrán circular para ir a los supermercados, gasolineras y farmacias.