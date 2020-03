Educación mantiene suspensión de clases en diferentes niveles

San Pedro Sula.

La Secretaría de Educación informó que las clases para los diferentes niveles de educación de todo el país continuarán suspendidas conforme al tiempo que estipule el Gobierno.

La determinación incluye los sistemas público y privado y a su vez las diferentes instituciones de educación superior, las cuales también han declinado el retorno a las aulas.

Durante el tiempo que dure la suspensión quedan cancelados los proceso de evaluación; sin embargo, deberán seguir trabajando desde sus hogares en las tareas y trabajos que sean asignados por sus maestros. “El apoyo de los padres de familia es fundamental para sus hijos en este período, estar pendientes de sus tareas y colaborar para que dediquen el máximo de tiempo a su trabajo académico”, dijo Gloria Menjívar, viceministra de Educación.

Situación

Las autoridades decidieron interrumpir las clases a nivel nacional inicialmente por 14 días desde este12 de marzo, por lo que hoy las instituciones educativas tendrían que haberse reincorporado a su labores, pero el toque de queda se amplió ayer.

Seskia Caraccioli, miembro de la Asociación Noroccidental de Escuelas Privadas Bilingües de Honduras (Anepbh), dijo que deben tomar en cuenta todos los factores para valorar si es saludable volver a los centros de forma presencial (después del nuevo toque de queda), pues los niños y jóvenes pueden ser un foco de infección en sus hogares.

Para saber Gobierno determinó ayer ampliar el toque de queda al 12 de abril, por lo que las clases también quedan suspendidas. El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, deberá esperar nuevas disposiciones de las autoridades.

“Vamos a esperar siempre las directrices por parte del Gobierno y una vez teniéndolas, cada centro educativo va a considerar si es apropiado regresar a clases o si van a continuar trabajando en línea al final del año escolar”, dijo Caraccioli.

Enfatizó que los estudiantes están realizando actividades en cada una de las asignaturas y todos los maestros están dando el seguimiento a fin de despejar las dudas y que no haya atraso en los contenidos.

El sistema bilingüe tenía previsto finalizar el año lectivo en junio, pero debido a la situación, una de las medidas podría ser prolongar el período. Caraccioli añadió que no habrá recargo a los padres de familia que no hagan efectivo el pago de matrícula; aunque resaltó que es fundamental pagar las mensualidades debido a que las escuelas y colegios tienen la responsabilidad de ponerse al día con las planillas.

“Si los padres no pagan, los centros no tienen recursos para pagar a los docentes y todo el otro personal”. Milton Ayala, director departamental de Educación de Cortés, reiteró que este período no es de vacaciones, por lo que los estudiantes están obligados a cumplir con los trabajos y evaluaciones que los profesores asignan.