Habilitan arcos de fumigación para vehículos en bulevares

San Pedro Sula.

Como una medida para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19, autoridades habilitaron ayer el primero de varios arcos de fumigación para carros en el bulevar del norte.

El objetivo de la medida es que todo automóvil liviano o pesado que ingrese a la ciudad sea esterilizado con amonio cuaternario.

Este es un limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro de eliminación de microorganismos como: virus, bacterias, hongos, levaduras, esporas, entre otros.

Autoridades informaron que no se suspenderá el toque de queda. En los próximos días informarán hasta cuándo se extenderá.

Armando Calidonio, alcalde de San Pedro Sula, dijo que una vez se hagan todas las pruebas se procederá a colocar otros arcos en los bulevares restantes, y proyectan instalar arcos móviles en las vías internas de la ciudad, además de continuar con la fumigación normal que se ha estado ejecutando en barrios y colonias.

Los arcos están diseñados, así como su calibración, para que los carros puedan ser completamente cubiertos con el químico esterilizador y que ayude a desinfectar y matar el virus y así que este no ingrese al municipio por medio de los automotores.

Los bancos atendieron ayer a la población vulnerable. Ficohsa instaló sillas para que estuvieran cómodos

Las estructuras de metal están compuestas por tres tanques, una bomba de presión y un generador, adicional a esto hay una pantalla informativa para concienciar a cada conductor.

“Debemos pensar todos en quedarnos en casa, no salga si no lo necesita, y cualquier acción que nosotros tomemos no será suficiente si las personas no se cuidan”, agregó Calidonio.

Ambiente

Bancos, financieras y algunas farmacias brindaron ayer sus servicios al público hasta las 4:00 pm.

Las instituciones bancarias dedicaron su jornada a personas de la tercera edad, embarazadas y discapacitados. La afluencia fue moderada en las distintas sucursales y los usuarios respetaron las recomendaciones impuestas por las autoridades: guardar distancia de al menos un metro entre una personas y otra y usar mascarillas y guantes.

No obstante, hubo quienes se quejaron por las condiciones en las que fueron atendidos debido a que las filas tuvieron que hacerlas bajo el sol. “Por lo menos carpas hubieran puesto, nosotros somos personas mayores que ni parados deberíamos estar y mire, aquí ni donde sentarse hay”, dijo María Paredes, de la colonia Satélite. Algunas gasolineras también trabajaron abasteciendo a empleados de empresas que mantienen operaciones con el debido permiso de las autoridades. En el centro de la ciudad, los negocios están cerrados, al igual que los mercados. Vendedores ambulantes siguen ofreciendo sus productos en varios puntos como en Maheco.