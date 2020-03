Reportan descenso de un 47% de dengue en Cortés, pero sube un 20% en SPS

San Pedro Sula.

Aunque las estadísticas reflejan una baja del 47% de los casos de dengue en el departamento de Cortés, en San Pedro Sula han aumentado un 20% respecto al mismo periodo del año pasado.

Luisamaría Pineda, epidemióloga del centro asistencial, informó que hasta la semana pasada han ingresado al hospital 774 pacientes con síntomas de dengue, de los cuales 532 son con signos de alarma o graves y 242 sin señales de alarma.

Pineda señaló que se reporta un leve descenso en los casos de esta enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti.

“Pero con las lluvias que cayeron en la semana no es tan alentador el panorama. Me preocupa porque ya llevamos en lo que va del año 532 casos de dengue con signos de alarma”, dijo la epidemióloga.

Lamentó que las personas no tomen consciencia y no destruyan los criaderos de zancudos. “Estamos en vías de preparación contra el coronavirus porque nos puede llegar, pero el dengue ya lo tenemos acá, solo en este hospital tenemos siete muertos por sospecha de dengue y cómo es posible que esta enfermedad siendo prevenible no destruyamos los criaderos, es un trabajo de todos y no estar esperando que Salud Pública les vaya a limpiar su casa y las pilas”, expresó.

Pineda dijo que el Rivas tiene 17 meses de estar en alerta de epidemia por esta enfermedad. En 2019 atendió a 10,772 personas con dengue y en el último trimestre de 2018 ingresaron 691 pacientes afectados por el virus.

Descenso

Diógenes Chávez, subdirector de la Región de Salud de Cortés, informó que en los municipios que comprende dicha unidad, hasta la semana pasada se contabilizaron 932 casos de dengue.

Indicó que comparado con la misma fecha del año pasado se tenían 1,701 casos, lo que refleja una disminución de 769 afectados.

Los municipios más perjudicados siguen siendo Choloma con 503 casos de los cuales 264 son sin signos de alarma y 239 graves, y Villanueva con 131 casos.

“Hemos tenido una disminución de 769 casos comparado al año pasado a la misma fecha, lo que significa que han bajado en un 47% los afectados por dengue en los municipios que comprende la Región de Cortés”, expresó Chávez.

“Lamentablemente la mayoría de muertes por dengue grave son en menores de 15 años”: Roberto Cosenza, viceministro de Salud

El funcionario enfatizó que la población debe seguir con las medidas de prevención “como la eliminación de los criaderos de zancudo, aplicar la untadita en las pilas y los barriles donde almacenan el agua y taparlos”.

San Pedro Sula. En la Capital Industrial los casos de dengue han aumentado en un 20%.

El Distrito Central y San Pedro Sula son las zonas que más enfermos de dengue grave reportan en el país, de acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Salud. En San Pedro Sula hay un acumulado de 1,092 afectados, de los cuales el 70% son graves.

El personal que labora en la Mesa Intersectorial de Salud continúa con las labores de fumigación y aplicación de larvicidas en los sectores que más casos de dengue reportan.