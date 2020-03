IP tiene más de 10,000 placas de motos por entregar en San Pedro

San Pedro Sula.

Más de 10,000 nuevas placas de motos faltan por ser reclamadas en San Pedro Sula, sin embargo, muchos de los usuarios que ya las recibieron se quejan de la mala calidad de las láminas.

Aunque la entrega de nuevas placas a los dueños de vehículos fue rápida, la de motos no ha sido igual. Pese a que las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) les dio prórrogas de más de 90 días, aún hay más de 10,000 usuarios que no las han retirado.

En febrero, en la oficina del IP localizada en el edificio de Híper Antorcha, bulevar del norte, entregaron más de 1,357 placas.

COBROS El costo de la placa es de L500.00. En caso de robo, extravío o daño de la placa, los usuarios deben pagar L500 por reposición.

Quienes no las han retirado circulan con el permiso vencido, lo que debería acarrear una sanción por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, sin embargo, esto no ha sido así. Para las autoridades del IP, mientras Vialidad y Transporte no comience a multar a quienes no anden sus placas, seguirán teniendo un extenso lote de láminas sin retirar.

Mientras tanto, muchos usuarios se están quejando de la mala calidad de las placas, se les han dañado rápidamente y al reponerlas deben pagar otros 500 lempiras.

Al consultarle en Facebook a los conductores sobre si ya reclamaron las nuevas placas de motos y qué pensaban sobre el proceso y la calidad de las placas, muchos usuarios denunciaron la mala calidad de las mismas.

“No hemos tenido reporte de placas que se dañan por defectos de fábrica o mala calidad” Calixto Pineda, encargado de Registro Vehicular

“Son de muy mala calidad, ese ha sido un gran negocio, principalmente cuando se transita por calles no pavimentadas, se quiebran con facilidad”, dijo el ciudadano Walter Banegas. Marlon Barahona compartió que reclamó las placas y un mes después se quebraron sin haberlas golpeado.

“La calidad de las placas es desastrosa, se quiebran en semanas”, opinó Lest Díaz.

En la página oficial de Facebook de LA PRENSA se pueden leer quejas de los usuarios sobre las placas como que son de mala calidad, no sirven, son desechables y se quiebran rápido.

Una de las consultas frecuentes de los conductores es cuándo comenzarán con el replaqueo (reemplazo de placas viejas por las nuevas), pero este proceso parece estar lejos, porque si por mes están entregando un promedio de mil placas y faltan 10,000, podría llevar todo este año.

Calixto Pineda, encargado de Registro Vehicular del IP en San Pedro Sula, declaró que hasta la fecha han entregado 45,147 placas solo de motos.Faltan por entregar 10,014.

Pineda indicó que Vialidad y Transporte debe actuar de acuerdo a Ley, y sancionar a todo aquel que no porte la placa, porque el IP las tiene en físico.En cuanto a las placas de carros, están al día con la entrega.

Con respecto a la mala calidad de las placas, denunciada por usuarios, Pineda dijo que no han recibido quejas por esta causa en las oficinas de SPS. Invitó a los usuarios afectados a que se presenten en las oficinas con las placas quebradas y de comprobarse que es por la mala calidad les será repuesta sin cobro alguno.