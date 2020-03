Molestos dueños de negocios por atrasos en puente

Redacción.

La lentitud en la construcción del paso a desnivel en la segunda calle, más conocida como salida vieja a La Lima, tiene molestos a los dueños de negocios de la zona, quienes deberán esperar tres meses más para que esté terminado.

El puente a desnivel, un proyecto que se ejecuta con fondos municipales, comenzó a construirse a finales de julio del año pasado y estuvo detenido por más de 30 días, entre diciembre de 2019 y enero de este año.

En ese momento el atraso molestó a los pobladores de la zona.

Las labores se reanudaron, pero con lentitud y, aunado a esto, el mal estado de la calle que obstaculiza el paso, los comerciantes reportan bajas ventas en sus negocios.

“Todos estamos molestos porque se ha tardado. Pensamos que a estas alturas ya iba a estar listo. Ahorita solo estoy teniendo clientes conocidos, nuevos no”, se quejó Orlando Recinos, dueño de un taller de reparación de radiadores de carros.

Recinos reconoce que una vez listo el proyecto el impacto será positivo, ya que esta es una zona de alto congestionamiento vehicular, sobre todo en horas pico. “Va a mejorar, porque aquí es un tráfico tremendo”.

La indignación de los propietarios de los negocios es que las cuadrillas removieron el pavimento y dejaron dañada la calle y ni siquiera están trabajando aún en esa área.

“Removieron el pavimento, dejaron este desastre, que los carros no quieren entrar, entonces uno pierde. No tenían que hacer eso, porque no han llegado a trabajar en esta parte, siguen trabajando allá arriba, lo afectan a uno”, añadió uno de los perjudicados del lugar.

El paso a desnivel mide ocho metros de ancho con una longitud de 333 metros lineales, lo conforman 25 pilotes, siete tramos, barandas, iluminación y señalización.

Los vehículos que circulen de oeste a este y viceversa van a subir al puente y los que pasan por la avenida Juan Pablo II lo harán por debajo, para evitar congestionamientos.

Jessica Salazar, una microempresaria de puertas y muebles, creyó que en febrero estaría listo el puente. “Nos vinieron a romper la calle, avanzan poco a poco en el puente, pero esta calle está así (dañada). El negocio se mantiene con clientes antiguos, pero por nuevos no porque no hay paso”, lamentó. Salazar espera que con el puente el desarrollo de la zona sea positivo. Algunos de los pequeños negocios están cerrados.

La inversión.

En este proyecto, la Municipalidad está invirtiendo más de L60 millones y espera beneficiar directamente a más de 50,000 conductores que diariamente transitan por la zona, además de los pobladores de las colonias Smith, Ideal, barrios Barandillas, Concepción, Cabañas, Las Vegas, entre otros.

La construcción del proyecto está a cargo de Sermaco por L59,692,971.14. El contrato es de 240 días calendario, dando inicio el 1 de julio de 2019, es decir, que debió estar listo en febrero.

José Francisco Saybe, presidente de Saybe y Asociados, empresa supervisora del proyecto, informó que la obra estará lista en tres meses. Enfatizó que el resultado será favorecedor para todos aquellos que transitan por esta importante arteria de la ciudad debido a que se elimina la espera en los semáforos y habrá mayor fluidez vehicular.

“Aliviará el cruce de la segunda calle y va a mejorar el funcionamiento del primer puente que ejecutó la alcaldía”, señaló Saybe y agregó que el paso tiene un avance del 75%.

El experto en desarrollo pidió paciencia a los ciudadanos ante los atrasos por la construcción.

“Se están haciendo los barandales, es un puente bastante largo. Es positivo”, recalcó Saybe.

Miguel Villatoro, coordinador operativo de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, opinó que los puentes a desnivel son una solución efectiva para los embotellamientos, y como cualquier obra, durante la construcción causa atrasos, “pero el resultado lo vale”.