Experto vislumbra paz en Medio Oriente a largo plazo

El conflicto entre Israel y Palestina no es territorial, sino esencialmente religioso, asegura Gabriel Ben Tasgal, periodista, publicista y politólogo especializado en terrorismo islámico.

Ben Tasgal presentó su libro 300 preguntas en 300 palabras durante una disertación en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec). En su obra ofrece al lector información relevante y fundamental sobre la disputa en el Medio Oriente.

Indicó que en América Latina los conflictos se analizan desde un punto de vista materialista. Se reduce a un conflicto por el agua o el petróleo, cuando esto es un lenguaje que es ajeno en Medio Oriente, adonde lo que manda es la religión. “Si fuera un conflicto meramente territorial, ya estaría resuelto”.

La mayoría de judíos en Israel piensan que la vida de sus hijos es más importante que unos kilómetros cuadrados más o menos de tierra.

El comunicador considera que la solución de ese conflicto pasa por la creación de dos Estados, ya que Israel no va a aceptar una solución binacional.

Ben Tasgal se siente optimista de que la paz por fin siente sus reales en el Medio Oriente en un futuro no muy lejano. “La situación de Israel a largo plazo no podía ser mejor. Los países con grupos islámicos radicales podían expandirse porque tenían dinero y petróleo, pero dentro de 50 años ya no lo tendrán, por eso algunos países están explorando vías para diversificar su economía, ya que ven hacia dónde va el mundo”.

Durante la segunda Intifada cubría como productor de televisión el conflicto y entraba a la Franja de Gaza para entrevistar a los duros líderes de Hamás.

Destacó que en un mundo donde el petróleo ya no tiene valor habrá varias consecuencias. El mundo va a necesitar agua y agricultura en zonas desérticas y, en ese aspecto, Israel es la gran potencia en el mundo. Así, suma agricultura, agua y Ejército.

La llave de la paz está en quién necesita más a quién. La paz llegará cuando el petróleo deje de ser importante, destacó.Se mostró imparcial al reconocer que en Israel también ocurren cosas erradas o que no todo es homogéneo.

“No pretendo mostrar a Israel como una isla de bondad y a los palestinos como el mal absoluto, pues no creo que sea así”.

En la gráfica se le ve disertando ante ciudadanos de Jerusalén, adonde Honduras tiene una oficina de Comercio y Cooperación. Foto cortesía.

El conflicto no deja de tener repercusiones en Honduras porque muchos palestinos no estarán de acuerdo en que Honduras haya abierto una sede diplomática en Jerusalén, pero hay que tomar en cuenta que ellos también son cristianos. Por una parte piensan que son perseguidos, pese a ser cristianos, y por otro lado se sienten árabes, según expresó.

Agregó que Honduras no es catalogado un país antisemita, tomando en cuenta que muchos de sus ciudadanos son del Medio Oriente.