Jóvenes avanzan en su inclusión laboral con programa de pasantías

San Pedro Sula.

Gabriela Villeda y Florella Oliva apenas podían esperar la oportunidad que les permitiera iniciar sus carreras profesionales.

Pese a ser jóvenes y estar por egresar de la universidad, ambas enfrentaron los retos de colocarse en un primer trabajo debido a la falta de experiencia.

“Era muy complicado posicionarme en una empresa, porque no poseía los requerimientos que ellos estaban buscando”, contó Gabriela, quien a sus 21 años ingresó en un proceso de tercerización en Nestlé y seis meses después fue contratada.

“La experiencia ha sido valiosa, porque he estado en tres puestos totalmente distintos y han abierto en mí todo un proceso de cómo funcionan las transnacionales”, añadió. Para Fiorella, a través su proceso de pasantía y posterior contratación, ha ganado confianza al asumir responsabilidades que pensó que eran para alguien con más antigüedad en la empresa.

“A mí se me dificulta movilizarme, y en Nestlé me di cuenta que no importa la condición física, sino la capacidad y aquí acomodaron todo para darme la oportunidad de movilizarme”, refirió Florella.

“Es valioso que nos den la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente”: Fiorella Oliva,

colaboradora de Nestlé

En esa misma línea, Nestlé Hondureña firmó un convenio con el Instituto Nacional de la Juventud (INJ) para buscar impactar a más personas a través de Iniciativa por los Jóvenes, que está enfocada en tres pilares: generar más puestos de trabajo, preparar para ingreso al mercado laboral y dar herramientas para empleabilidad.

“Las decisiones de este país serán tomadas por estos muchachos y nuestro deseo es que estén preparados para los retos que deben enfrentar al ser responsables de llevar al país por un futuro más acertado”, dijo Kim Waigel, Director ejecutivo de Nestlé Hondureña.

En representación del INJ firmó el secretario ejecutivo Marco Ayala, quien destacó que el programa busca llegar a más de 25,000 jóvenes , incluyendo en SPS, adonde ya funciona un centro de capacitación.