Lenín Palencia: “El Rivas no necesita más diagnósticos”

San Pedro Sula, Honduras

A mediados de 2014, a través de un decreto ejecutivo, Lenín Palencia, Jorge Fonseca, Merlin Fernández, Rosario Cruz y Saúl Carrillo realizaron una intervención en el Hospital Mario Catarino Rivas, que derivó, entre otras acciones, en un informe de 140 páginas que evidenciaba las condiciones del hospital de San Pedro Sula.

Días recientes, el anuncio de una nueva interventora en el hospital ha tomado por sorpresa al empresario Lenín Palencia, quien cuestiona que el Rivas ya está sobrediagnosticado y pese a que identificaron las fallas no se ha hecho nada.



¿Cuál es su percepción sobre una nueva junta interventora?

Lo positivo de la nueva intervención del hospital Mario Rivas es que al menos volvemos a estar en el radar del Gobierno, y eso de alguna manera tenemos que verlo como positivo; pero no puedo dejar de decir que me sorprendió leer la noticia, ya que soy muy fiel creyente de que todas nuestras organizaciones deben tener presente que mucho análisis genera parálisis. Estoy convencido que la situación del hospital está sobrediagnosticada, y la necesidad apremiante en este momento es la toma de decisiones.

¿Qué logró la comisión interventora de 2014-2015?

Esa comisión estuvo integrada por cinco honorables hondureños, quienes trabajamos día y noche ad honorem. En el proceso develamos las diferentes anormalidades, situaciones atípicas y oportunidades de mejora que detectamos en el hospital. Hicimos reuniones puntuales con el presidente Juan Orlando Hernández y también con la ministra de aquel entonces Yolany Batres. Presentamos un informe de 140 páginas en las que resumimos hallazgos, recomendaciones y también citamos acciones que habíamos tomado en su momento. Sin embargo, diría yo, la burocracia y la poca voluntad de atender estos problemas de salud pública han hecho que cinco años después el hospital esté en igual o peor condición a la que tenía en julio de 2014, y me atrevería a decir que funciona más como un hospital de guerra que como hospital regional.

¿Considera que otra interventora no vendrá a resolver los problemas?

La verdad no se necesitan más intervenciones o tampoco de genios para el aspecto administrativo. Lo que necesitamos es un gerente administrativo que sea competente, íntegro, honesto y que pueda tener el poder para tomar decisiones; pero en el hospital, aunque tengamos a una persona con esas cualidades, no puede tomar decisiones y es una figura decorativa, porque todas las decisiones, hasta las mínimas, se toman en la Administración Central de Tegucigalpa.

¿De qué forma es posible que funcione la red hospitalaria a nivel nacional?

Se debería intervenir la Administración Central de la Secretaría de Salud en Tegucigalpa y no el hospital Mario Rivas, que, como repito, ya está sobrediagnosticado. Deberíamos intervenir la red periférica de salud del porqué no funciona y ya está colapsada. El tiempo es oro. No podemos seguir permitiendo que este hospital siga en deterioro ante necesidades tan grandes que tenemos en el pueblo.