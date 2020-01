Niña, primera víctima de dengue en San Pedro Sula este año

San Pedro Sula.

Una niña de seis años se convirtió en la primera víctima del mortal dengue en San Pedro Sula en el presente año.

La pequeña residía en la colonia 14 de Febrero del sector El Ocotillo y murió el pasado viernes en el hospital Mario Rivas, de acuerdo con lo informado ayer por las autoridades de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula.

Lourdes Estrada, directora de Salud, informó que la niña, fue reportada como muerta por las autoridades del hospital el lunes por la tarde, pero falleció el viernes.

Esta semana comenzaron operativos de eliminación de criaderos de zancudos.

“A raíz de esa notificación, la Región lo que hace es ir a la colonia donde ella vivía y hacer la intervención, inspeccionar la casa si tenía larvas y es por eso que el día de hoy (ayer) se realizó la fumigación, la aplicación de BTI (larvicida), pero lastimosamente la mamá de la niña no estaba, no se recabó información, los vecinos no saben nada”, expresó.

Añadió que la pequeña ingresó al centro asistencial el jueves 16, pero anteriormente fue atendida en una clínica privada. Informó que la madre de la niña la medicó antes de llevarla a la clínica.

En la colonia 14 de Febrero encontraron recipientes con larvas del zancudo donde los residente almacenan agua.

“La niña inició con los síntomas el lunes 13, estuvo dos días en la casa y la mamá le dio medicamentos y al ver que no le salía la fiebre y que tenía dolor abdominal, la llevó a la clínica y de ahí la refirieron al Mario Catarino Rivas”, expresó Estrada.

Ayer, personal de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) intervino la colonia 14 de Febrero, pero desde hace varios días realizan operativos de fumigación, eliminación de criaderos de zancudos y aplicación de larvicidas en las pilas y barriles donde almacenan agua.

En la Capital Industrial se reportan hasta la fecha 406 casos de dengue. En el Rivas han muerto tres personas en lo que va del año.