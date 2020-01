“Los ríos de la ciudad son canales de aguas negras”

San Pedro Sula.

Diversos sectores profesionales de la ciudad coinciden en que una de las grandes deudas de las autoridades es el saneamiento de las aguas residuales que van a caer a los ríos que cruzan la ciudad.

La contaminación aumenta cada día y se reduce la esperanza de que se traten las aguas negras por el conflicto de años entre la Municipalidad y la concesionaria Aguas de San Pedro.

El gerente de la concesionaria, Maurizio Chiovelli, explicó que hay un proceso de contratación para la construcción de la primera fase de la planta en Chotepe ya encaminado. Ofertaron las empresas Fypasa Construcciones, de México, con $ 51,641,888.87 y Artificial Intelligence Structures Honduras, de España, con un monto de $43,915,906.49.

60 Millones de dólares es el presupuesto asignado para construir la primera etapa de la planta de tratamiento de Chotepe.

Chiovelli recordó que con esta licitación pública se culmina el proceso de más de un año, en donde inicialmente precalificaron 146 empresas internacionales y luego de las evaluaciones calificaron 5 consorcios, entre ellos: Fypasa Construcciones, Consorcio Aguas de Chotepe, Artificial Intelligence Structures Honduras, Ludwig Pfeiffer Hoch-Un Tier y además el consorcio hondureño William y Molina.

LEA: Personal de Salud con dificultades para ingresar a zonas conflictivas

El gerente dijo que el comité evaluador de dicho proceso hará las revisiones de los documentos presentados en dichas ofertas para calificarlas y emitir un dictamen final que podría estar listo la segunda quincena de este mes y, en caso de que las empresas participantes no reúnan los requisitos establecidos, la licitación se puede declarar desierta. Chiovelli detalló que si se declara fracasada no significa que se haya terminado el proceso porque la concesionaria puede hacer una contratación directa con una empresa que reúna las condiciones técnicas, legales y económicas. Ya puede ser con alguna empresa que haya participado o una que la concesionaria escoja. “Lo que si es claro es que se tiene que definir de manera contundente la situación del predio porque de lo contrario no se puede firmar un contrato”, detalló.

San Pedro Sula requiere de tres plantas de tratamiento en Cofradía, Rivera Hernández y Chotepe para tratar las aguas servidas antes de depositarlas en los ríos.

Chiovelli dejó claro que desalojar el terreno es una responsabilidad de la alcaldía y que proceda a entregar oficialmente los terrenos debidamente rotulados y cercados, tal y como lo ordenó el Tribunal Superior de Cuentas en el año 2014. De lo contrario hay que adquirir otro predio porque “solo estoy esperando que me entreguen el terreno”, explicó el gerente.

Preocupación

El biólogo y catedrático, Alex Vallejo, explicó que el saneamiento ambiental en la ciudad es una urgencia. “Los ríos de la ciudad son canales de aguas negras y es evidente esta situación”, dijo el biólogo.

Coincide en que esa contaminación en los ríos no afecta solo a San Pedro Sula sino a toda la región.

Para el representante del Colegio de Ingenieros Civiles, Martín Mayorquín, la situación ambiental de la ciudad es preocupante. “No es posible que otras ciudades traten sus aguas y nosotros que decimos que seremos una Ciudad Inteligente depositamos las aguas crudas a los ríos”, dijo.

Detalló que es necesario que solventen el problema entre la alcaldía y concesionaria para que construyan la primera planta.