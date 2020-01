Aún no hay fecha para inicio del cambio de placas de vehículos

San Pedro Sula.

Los conductores que circulan con placas viejas pueden estar tranquilos porque el proceso de cambio aún no comienza.

Muchos conductores tienen la duda de si pueden ser sancionados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte por andar las viejas placas, algo que no sucederá, ya que esta medida se aplica únicamente a los conductores de carros y motos que andan sin la lámina.

La entrega de las nuevas placas está dirigida a los usuarios que aún no tienen la identificación vehicular, el proceso de cambiarlas no ha comenzado y se desconoce cuándo empezará.

Calixto Pineda, encargado de Registro Vehicular del IP en San Pedro Sula, informó que este mes continuarán entregando las placas de motos a los propietarios que no tienen, a los carros que ingresan al país o de agencia y a los que por extravío o deterioro no las andan.

Solo en diciembre entregaron 1,800 nuevas placas de motos.

“Haciendo un cálculo general, de todo el año, desde que comenzamos la entrega de placas, hemos entregado 40,500 de motos y de carros han sido 57,000”, detalló Pineda.

2,000 millones de lempiras era la meta de recaudación de las autoridades del IP del período de matrícula 2019 a nivel nacional. Esto en el pago de 1.4 millones de vehículos (entre carros y motos).

El IP ha entregado más de 97,500 nuevas láminas en San Pedro Sula.Pineda agregó que cuentan con un lote de unas mil placas de motos que no han sido reclamadas.

“Esperamos poder evacuar la mora y poder comenzar el replaqueo para los que actualmente tienen placa. Cabe mencionar que ambas placas de carros y motos siguen vigentes”.

Las placas pendientes son de las últimas terminaciones, es decir, las 6 y 7 y 8 y 9.En cuanto a las placas de carros están al día con la entrega.“Nosotros informaremos cuando comience el replaqueo”.

En San Pedro Sula, 226,189 carros y 79,067 motos reemplazarán sus láminas viejas por las nuevas.

Pineda enfatizó que los dueños de motos andan con el permiso vencido, por lo que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte están en condiciones de sancionarlos con el decomiso de la moto y el pago de una multa de L400.

Aún no hay una fecha establecida para el replaqueo, seguimos con las placas de motos. Calixto Pineda, encargado de Registro Vehicular

La unidad se les devuelve hasta que presentan la placa y paguen la multa más el parqueo que son L50 diarios y el servicio de la grúa.

Un requisito primordial para reclamar las placas es estar al día con la matrícula vehicular, de lo contrario deben suscribir convenios de pago, también tienen que presentar la cédula.

El Congreso Nacional aprobó en el paquete de amnistías la vehicular, aunque entrará en vigor una vez que salga publicado en el diario oficial La Gaceta.

“Sabemos que la amnistía incluye hasta 2018, aunque hay que esperar qué dice el decreto si el año 2019 entra”, puntualizó.

El proyecto de cambio de placas inició en 2017 con la entrega de láminas los dueños de carros que no tenían una. La segunda es para el cambio de los que ya la poseen. El costo es de L500 que serán pagados en dos partes.