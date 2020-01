“Hay L1,800 millones para construir 35 proyectos”: Armando Calidonio

San Pedro Sula.

El 2020 será un gran año para San Pedro Sula. El orden financiero, la modernización delegada, las alianzas con organismos internacionales, pero sobre todo la planificación, han sido claves para mejorar los ingresos municipales que permitirán un proyecto dinámico de pavimentaciones en barrios y colonias.

Además, se viene la inversión de más de mil millones de lempiras en la construcción de los primeros cuatro mercados de los ocho que ya se tienen planificados. El alcalde Armando Calidonio conversó en su despacho con LA PRENSA sobre los proyectos que se están haciendo gracias a la puntualidad de los sampedranos al pagar sus impuestos.

¿El 2019 fue un buen año para su gestión?

Fue un año para garantizar los avances del Plan Maestro, y eso es importante, especialmente por las alianzas. El trabajo que se está haciendo con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), KFW (que es un banco alemán) e incluso los acercamientos con la Organización de Estados Americanos (OEA) para nosotros fue algo nuevo y positivo.

¿Van en la ruta correcta?

Estamos caminando en una transformación de la ciudad, y ese es el gran tema o la esencia de lo que estamos haciendo. Tenemos un plan decisivo para los próximos dos años que nunca antes lo ha tenido la ciudad, ni siquiera nosotros mismos en los seis años que llevamos. Cada administración tiene solamente ciertas cosas que puede hacer.

4,498 millones de lempiras es el presupuesto aprobado por la Corporación Municipal para 2020, en el que el mayor porcentaje es para el desarrollo de infraestructura vial y social.

2019 no fue un año fácil para nadie; sin embargo, nosotros cerraremos mejor que el año pasado sin haber tocado los impuestos o tasas y tampoco lo estamos haciendo en 2020 como corresponde a los años terminados en 0 y 5, tomando en consideración que vamos a dar el espacio de ser más eficientes, más eficaces y de fortalecer la organización para ampliar la red.

¿Cuáles son los grandes retos para San Pedro Sula?

El más grande es ser positivos porque yo no concibo cómo alguien puede hablar mal de su ciudad y mucho menos del país. Podemos tener discrepancias, pero se tiene que dialogar y evaluarnos para ver qué estamos haciendo para que las cosas cambien. A mí no me gustaba cómo estaba San Pedro Sula y comenzamos a trabajar y hacer cambios. Estamos terminando el sexto año y no ha sido fácil.

¿Cuál es su proyecto más grande?

El Plan Maestro, porque es el conjunto de los proyectos. Seguir invirtiendo en tecnología sigue siendo un reto grande, porque somos parte del programa Honduras Digital, donde el Gobierno tiene un trabajo con el BID y nosotros somos pieza fundamental con nuestros componentes de ciudad inteligente. Este año se consolida el Centro de Control Ciudad Inteligente, se suma el Centro de Movilidad Urbana y sigue la inversión en activos digitales con el objetivo de poder evaluar de una mejor forma lo que está pasando y compartir la Big Data, que no es más que la información ordenada que alimenta o retroalimenta a los ciudadanos para tomar decisiones. Esto ya está pasando en cierta forma en las pantallas que vemos en las calles, pero queremos que sea en tiempo real para evitar calles congestionadas, dar tiempo de ruta y otras ayudas. Son cosas que parecen sencillas. La tecnología seguirá siendo un reto permanente.

¿Se están priorizando los proyectos?

Tenemos una dirección de proyectos, son importantes los tiempos, porque nosotros tenemos una estrategia de inversión en obra pública que ha funcionado. Nosotros en seis años hemos hecho en infraestructura más que 10 gobiernos de antes y competimos contra nuestros propios logros. En tres años visualizamos más inversión privada, porque al final la generación de empleo y de oportunidades se dan con una empresa privada robusta, dinámica y visionaria. Estamos preparando una plataforma para que la gente tenga confianza, no solo los locales, sino que inversiones extranjeras grandes.

¿Hay inversiones grandes en este momento para San Pedro Sula?

En la 33 calle hay un proyecto con una inversión de 22 millones de dólares. Es una instalación de ropa deportiva, y ese grupo, Indelva, tendrá solo 10 instalaciones de esas en el mundo. La planta tiene que estar abierta el 1 de enero de 2021. Nosotros asignamos un equipo paralelo y contratamos arquitectos e ingenieros para que Permisos de Construcción pudiera dar con los tiempos que ellos necesitaban. La priorización es un gran reto, es un trabajo de planificación gigante de todos los días para que haya resultados.

¿Con base en qué priorizan los proyectos?

Hay bastantes aspectos viales y priorizamos con base en la interconexión y a las necesidades de la comunidad. La gente se queja mucho del tráfico, el derecho lo tienen, pero no la razón porque una de las ventajas competitivas más importantes de la ciudad es la vialidad y no la queremos perder. No hay ninguna ciudad en América con la importancia que tiene San Pedro Sula para el país, que tenga la vialidad que tenemos, pero no es suficiente, hay que mejorarla.

1,000 millones es la inversión que realizará la municipalidad en la construcción de 8 mercados zonales que permitirán descongestionar el centro de la ciudad.

Entonces estamos asegurando que los corredores viales de transporte público de acceso a escuelas, hospitales e iglesias tengan prioridad. Hay situaciones que se han evaluado, se han buscado alternativas y no es fácil, un ejemplo es el Mario Rivas que fue construido en un sitio no apropiado.

¿Cómo priorizan los proyectos de pavimentación?

De igual manera buscando que las comunidades se puedan comunicar mejor, las vías principales, el transporte público y vías alternas. Un ejemplo es Chamelecón, todo mundo usa el bulevar del sur para ir y salir, pero se está viendo cómo se habilita la 1 y 3 avenida, además de la construcción de un paso a desnivel por el Infop. La modernidad y la calidad están de la mano y hay que hacerlo. La administración no es perfecta, hay impasses. Venimos de invertir L250 millones al año y ahora estamos con L1,200 millones al año en proyectos. Este año estamos cerrando con prácticamente L1,000 millones de inversión en obras, y lo vemos como normal. Es un montón de trabajo y no hemos venido creciendo en personal, que es un reto que tenemos para poder avanzar aún más. Hacemos estudios y sondeos de lo que está pasando en las comunidades, es muy difícil que hagamos un proyecto que la gente no quiere o no valore.

¿A qué sectores beneficiará la pavimentación?

Son más de 1,300 kilómetros de calles sin pavimento y se tiene que priorizar. Con el financiamiento especial aprobado por el Congreso Nacional son 35 obras, pero la mayoría son pavimentaciones. Entre esas obras está el Paso Merendón que será el puente ícono de la ciudad y de Honduras. No habrá en ningún país de Centroamérica una obra así. Viene a suplir las necesidades e inmortalizará El Merendón.

35 proyectos de infaestructura vial, mercado y centros de salud municipales, comenzarán a construirse este año.

En 2019 se hicieron más de 100 proyectos, el mantenimiento de cero baches en la ciudad es ahora algo normal, igual que la señalización, el mantenimiento de vías no pavimentadas. Son 1,300 kilómetros sin pavimentar en la ciudad y se necesitan millones para hacerlo. En la Rivera Hernández se pavimentarán 5.4 kilómetros con 104 millones de lempiras. En 35 proyectos son L1,800 millones de inversión sin incluir los L1,000 millones de los mercados.

¿Se construirán más macrodistritos de salud?

Hay dos funcionando y otro en construcción. Tenemos 500 asistencias diarias con medicamentos gratis. Cuando esté finalizado el de Cofradía tendremos 2,000 atenciones y con Chamelecón unas 2,500, y eso viene a acercar la salud al pueblo. Nuestra propuesta es que como municipio manejemos los hospitales, porque sin salud y educación el pueblo no se desarrolla.

¿Qué podemos esperar en movilidad urbana?

El plan de movilidad es integral. Nosotros lideramos el asunto, hay un vacío para las municipalidades en la Ley de Transporte y no nos pueden dejar fuera. Son L100 millones los que se invertirán para mejorar la movilidad urbana y prepararnos para lo que necesitaremos y tener información en tiempo real.

El plan es descongestionar el centro de San Pedro Sula con la construcción de ocho mercados periféricos, que permitirán ampliar los pasos peatonales.

¿Los semáforos inteligentes serán una realidad?

Los semáforos se convierten en activos digitales y se están realizando ofertas y contestando casos para hacer la adjudicación. Este año quedará el 100% de las intersecciones inteligentes.

¿Qué está haciendo la Municipalidad en cuanto a la generación de empleo?

Nosotros estamos trabajando con lo de las ciudades competitivas y el Doing Business con el Banco Mundial, queremos generar una plataforma atractiva. Nuestro aporte es que seamos competitivos con el mundo y que sea fácil hacer negocios en San Pedro Sula.

¿Qué piensa de lo que dicen los empresarios sobre los planes de arbitrios?

Hay derechos y deberes, mucha gente no cumple esos deberes. Deberían ser específicos, porque no tienen que globalizar. Es como que yo diga que todos los empresarios no pagan impuestos, a ellos no les gustaría. La no actualización de bienes inmuebles va en detrimento del desarrollo de la ciudad y a favor de que los empresarios tengan más dinero para invertir. No hay que alegrarse, porque no hay actualización catastral. No solo los empresarios pagan impuestos, todos lo hacemos y cada quien paga de acuerdo con lo que tiene, por eso preocupémonos cuando no se dé la actualización catastral. Fácil es no subirle a nada y quedar bien con todo mundo, lo difícil es hacer lo correcto, y esa es nuestra función.

Además, instalar semáforos inteligentes en toda la ciudad y construir más macrodistritos de salud.

¿Reactivarán los peajes?

El proyecto de los peajes será full tecnología y tardará de uno a dos años. La idea es que ya no haya casetas, y será todo automático. Creo que se podrá activar el primer año del próximo gobierno y posiblemente le toque a la próxima administración, pero quedará todo estructurado. Son situaciones de importancia, y no es una tasa para los sampedranos, porque de acuerdo con los últimos estudios solo el 30% de los sampedranos tienen carro con base en una población de 1,000,100 personas. El parque vehicular de San Pedro Sula es de 300,000 carros.

¿Ha dado resultado la modernización delegada?

Los ingresos han mejorado a pesar de que ha sido un año difícil. En 2013 cerramos con L1,396 millones, el año pasado en L2,317 millones y ahorita ya llevamos L2,408 millones. Con Banco Mundial estamos evaluando la parte del turismo de convenciones, y esa estrategia va a requerir de una fuerte inversión municipal que ya la dejamos en el presupuesto. Vamos a fortalecer el Buró de Convenciones y lo volveremos más profesional con los lineamientos que nos dará el BM en febrero.

Estos son algunos de los proyectos que iniciarán este año.

¿Cuándo estarán construidos los mercados?

Nos hemos reunido con el presidente de la república varias veces y tenemos prácticamente terminados los diseños de tres mercados. Tenemos una fecha de entrega a Investh el 31 de enero. Faltan solo detalles. Están haciendo las revisiones de las partes electromecánica, hidrosanitaria, ya que es un proyecto muy bonito, y el último de febrero recibimos el diseño del mercado de la Gran Central Metropolitana, porque decidimos que antes de hacer otros distritales como el de la Rivera Hernández, Planeta, Fesitranh, hay que construir el de la terminal que es para 3,000 vendedores. Cofradía y Chamelecón son 500 en cada uno.

Es una inversión de más de L1,000 millones porque no solo es la infraestructura, sino que mejorar los accesos y otros. En la primera quincena de febrero se licitarán los tres primeros mercados: Chamelecón, Cofradía y Distrito Central que fue el que se quemó y en marzo el de la Central Metropolitana.

Los mercados deben estar terminados este año o a principios del otro. Y eso ayudará a descongestionar el centro, ampliará los pasos peatonales y se recuperará el centro. Es uno de los retos que se tiene desde hace muchos años. Este año se darán cursos de administración, contabilidad básica, emprendimiento y vendrá gente de Colombia que dará acompañamiento con esto. Nosotros podremos vender el local a los vendedores, pero queremos prepararlos para que crezcan. No queremos fracasar como ha ocurrido en otras ciudades. Otro reto fuerte es mejorar los mercados actuales.