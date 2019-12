El Reyes gradúa a más de 800 nuevos profesionales

San Pedro Sula.

Más de 800 nuevos profesionales del instituto José Trinidad Reyes (JTR) recibieron sus títulos que los acreditan como bachilleres en distintas modalidades.

La concurrida y emotiva ceremonia de graduación se realizó el sábado en el gimnasio de este insigne colegio sampedrano.

Familiares de los recién graduados abarrotaron las graderías del gimnasio acompañándolos desde el inicio hasta el final de la ceremonia.

Los 832 jóvenes recibieron su título de bachillerato técnico profesional en nueve carreras: banca y finanzas, mercadotecnia, contaduría y finanzas, administración de empresas, robótica, ciencias y humanidades, informática, salud y nutrición y administración hotelera.

Los alumnos recibieron uno a uno sus títulos y fueron acompañados por sus padres y familiares.

Agradecimiento

Carlos Eduardo Cáceres Colindres, dirigente estudiantil, y quien recibió el título de bachiller técnico en mercadotecnia, agradeció a sus padres por este importante logro en su vida.

Cáceres Colindres (de 17 años), quien se graduó con un índice de 99% dijo que estudiará Periodismo en la universidad, ya que su sueño es ser periodista. Actualmente labora en un canal de televisión de San Pedro Sula como camarógrafo.

“Estamos contentos, somos más de 800 alumnos los que nos graduamos. Me siento muy orgulloso de mis padres, ellos me han apoyado, de igual manera este triunfo se lo dedico a mi hijo porque a los 17 años tengo un hijo del que no puedo decir que es un error, sino que es una bendición, Dios tiene el camino destinado para cada uno de nosotros”.

El director del instituto, José Antonio Carballo, entregó becas de la UTH y la Usap a las dos mejores alumnas, Gabriela Nicole Torres y Sayra Jackeline Larios.

El director del JTR, José Antonio Carballo, manifestó que la jornada de la mañana fue la más numerosa en cuanto a graduados, al añadir que el Reyes es la institución predilecta de los padres de familia.

“Nosotros tenemos la característica que solo tenemos educación presencial no como otros colegios que tienen otras modalidades, nosotros tenemos presencial de lunes a viernes”, dijo Carballo.