Los consejos de la Policía para no ser víctimas de asaltantes

San Pedro Sula.

Mostrar el efectivo a la hora de hacer las compras y utilizar el celular en la calle y en el transporte público son los principales factores por los que las personas ponen en riesgo su seguridad durante una jornada de compras navideñas.

Marlon Miranda, vocero de la Policía Nacional a nivel noroccidental, recomienda a todos los sampedranos que por diferentes motivos no han hecho las compras navideñas que no porten joyas de gran valor a la vista, evitar contestar llamadas cuando caminen por la calle, no portar mucho efectivo a la vista de los demás, y sobre todo no detenerse a platicar con extraños.

Explicó que este mes es cuando se denuncian más asaltos y robos a viviendas, prueba de ello es que en la última semana la Policía ha capturado a más de 21 personas, en su mayoría infraganti.

El vocero informó que desde noviembre hasta la fecha la suma de detenidos supera las 100 personas.“Estas cifras altas se deben, en gran medida, a que la población está utilizando más el 911”, dijo.

“hacemos un llamado a los afectados por asaltos para que interpongan la denuncia” Marlon Miranda, vocero de la Policía

“Las llamadas que hace la población son la mejor arma que tiene la Policía para poder dejar fuera de circulación a los delincuentes. Recordemos que una alerta que se lleve a cabo en el momento exacto que está sucediendo un asalto aumenta las posibilidades de que los atracadores sean capturados”, dijo el portavoz. Pero no solo la llamada es importante, también el vocero les pide a las personas que han sido víctimas de asalto que interpongan la denuncia, ya que al no hacerlo el delincuente es dejado en libertad por falta de la denuncia.

Eny Vega, portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), informó que todas las instituciones que conforman este ente están haciendo intensos operativos en diferentes puntos de la ciudad como en las entradas de los centros comerciales, parques de recreación, salida de los bancos y las colonias adonde sus vecinos han sido blanco de asaltos, todo con el propósito de darles una seguridad plena a los pobladores.

Seguridad

Farid Martínez, presidente del patronato de la colonia Fesitranh, indicó que en los últimos 15 días no se reportan asaltos en el sector debido a las constantes denuncias interpuestas por la población y a la rápida acción que tomó la Policía en la zona.

Esperamos que los operativos de seguridad sean permanentes en la Fesitranh:Farid Martínez

presidente del patronato

“Antes los vecinos vivían atemorizados debido la ola de atracos que se había suscitado en la colonia; pero gracias a las publicaciones de LA PRENSA, el escuadrón especial Tigres ha apoyado de gran manera con patrullajes constantes e instalaciones de retenes. “Los pobladores de la colonia están muy contentos, ahora ya pueden salir tranquilos”, dijo el directivo.

Esperamos que los patrullajes sean constantes y no solo por la emergencia que se presentó”, expresó Martínez. Según cifras de las autoridades del patronato, antes de la intervención en la zona ocurrían siete asaltos a la semana.