Dan capital semilla a mujeres retornadas de Estados Unidos

San Pedro Sula.

Pulperías, negocios de comida y de limpieza administrados por mujeres retornadas se sumarán a la actividad comercial en la zona norte, gracias a un aporte de L300,000 como capital semilla otorgado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Unas 13 mujeres que fueron retornadas al país en un máximo de un año y un mínimo de tres meses luego de emprender su viaje de manera ilegal hacia los Estados Unidos, fueron apoyadas por la OIM y la municipalidad con capacitaciones y capital semilla para que comiencen sus propios negocios y sacar adelante a sus familias.

Un estudio realizado por la OIM en San Pedro Sula a inicios de este año reveló que un 83% de las personas encuestadas mencionó la falta de empleo como principal motivo para migrar, es por eso que comenzaron el programa de apoyo que conlleva formación y financiamiento.

“Gracias a Dios la OIM nos está ayudando, nos están dando las herramientas”: Cesia Flores, beneficiada

Roberto Canizales, coordinador de proyecto de la OIM, informó que desde hace tres meses han estado trabajando junto con la Mesa de Protección Integral de la Niñez y la Unidad de Innovación y Emprendimiento Municipal (Udiem) capacitándolas en herramientas básicas de administración, mercadeo y ventas.

“Aspiramos que estos emprendimientos sean sostenibles y apoyarlas en cada parte del proceso de estos negocios”.Canizales detalló que al año benefician con diferentes programas a más de 150 personas que han sido retornadas al país.

Lurbin Contreras reside en Cofradía. Es madre de dos niños y está en espera de un tercero.Contó que el 16 de enero decidió viajar a Estados Unidos de manera ilegal con la esperanza de un futuro mejor para ella y su familia.

“Llegué hasta Chihuahua. Me devolvieron en mayo. Fue muy difícil, el sufrimiento fue grande, porque caminamos mucho, aguantamos hambre, dormimos en la calle con mi hijo que no puede ver”, expresó.Contreras es una de las 13 mujeres beneficiadas que obtendrán un capital semilla de alrededor de L22,000 cada una.

Cesia Flores es pobladora del sector Rivera Hernández. Fue capturada por la policía de migración en Matamoros, México, y recluida junto con su hijo de siete meses. Estuvo un mes en una cárcel en Ciudad de México hasta ser deportada en abril de este año.

“Este es un gran apoyo porque trabajando podemos salir adelante”: Lurbin Contreras, beneficiada

“Decidí irme por falta de empleo, mi esposo solo no podía sostener la casa. Es difícil el camino, aguanté hambre, frío. No me volvería a ir”, compartió Flores, quien emprenderá un negocio de comida.

Ángela Vallecillo fue apresada por la Policía de Migración el mismo día que pisó suelo americano. Cuando fue deportada pensó en volver a migrar hacia Estados Unidos, sin embargo, gracias al apoyo que les ha brindado la OIM y la alcaldía sampedrana ha decidido luchar para hacer crecer su pulpería hasta convertirla en un supermercado.

Martha Reyes, directora de la Dirección de Mujer, Niñez y Familia de la Municipalidad, manifestó que bajo la política municipal de la niñez y la adolescencia aprobada en 2017 han ejecutado diferentes programas para ayudar a las familias retornadas. “Estamos apoyando a 13 familias. Con esto ya estamos sumando 25 familias apoyadas que nos habíamos propuesto este año”, apuntó.