“Hay que estar atentos a las señales suicidas”

San Pedro Sula, Honduras.

En los últimos años los suicidios y los intentos de las personas por acabar con su vida se han incrementado en el país hasta alcanzar cifras alarmantes.

En lo que va del año se registran más de 370 suicidios.

Linda Suyapa Gómez, especialista en Psiquiatría con máster en Salud Pública, y quien labora en el hospital Mario Rivas, dijo que por cada suicidio se triplican los intentos.

¿Por qué es importante hacer promociones de salud mental?

Son importantes no solo para que la gente identifique los problemas, sino que también pueda mantener su salud, esto implica evitar las bebidas alcohólicas en exceso, evitar sustancias ilegales, se debe practicar algún deporte, sacar provecho de la música, del ejercicio, el objetivo es que la gente pueda encontrar felicidad en tener mucho como en tener poco, que la persona pueda vivir en equilibrio.

¿Cuántos suicidios se registran?, ¿son alarmantes estas cifras en el país?

Llevamos más de 370 suicidios en lo que va del año a nivel nacional. De hecho, aquí (hospital Mario Rivas) diariamente vienen entre cinco y siete personas que intentan quitarse la vida. Es una cifra alarmante y todas son personas que han estado bajo mucha tensión, ansiedad, depresión, algunos por impulsividad porque están bajo consumo de sustancias.

¿Personas de qué edad están tomando esta decisión?

Estamos hablando de que la población arriba de los 18 años es la que más viene; no obstante, por más pequeño que sea el grupo de adolescentes es alarmante porque no eran cifras que antes consideráramos. Hay semanalmente cuatro intentos de suicidios de adolescentes y de niños.

¿Cómo se puede identificar el intento de suicidio con las lesiones parasuicidas?

Las lesiones parasuicidas es el autolesionismo que muchos jóvenes lo detectan en redes sociales y no se dan cuenta que están jugando como en una ruleta rusa porque uno de esos días se les va a pasar; hay programas que les dicen cómo hacerlo y cómo no hacerlo, entonces el joven que tiene un medio donde no tiene un apoyo familiar adecuado.

¿Cuáles son la señales de alerta a las que un padre debe estar atento?

El cambio en el comportamiento de su hijo, por ejemplo, si lo ve muy aislado, muy retraído, con bajo rendimiento escolar, muy irritable con facilidad, algunos de ellos no lo muestran llorando, sino que lo manifiestan aislándose. Si han encontrado cartas que digan cosas como me gustaría dormir y no volverme a despertar o irme a donde nadie me conozca, esas son ideas de muerte muy subliminales; no digamos si encuentra una carta suicida.

¿Qué hacer ante una situación como la anterior?

El padre debe buscar ayuda a través de un psiquiatra, un psicólogo. Algo importante es escuchar al hijo sin juzgarlo antes, dejarlo que hable viendo qué aspectos de esos no tiene la perspectiva adecuada y poder ayudarlo, evitarle que esté solo, es importante para los padres que haya tiempo para que puedan comer juntos, hablar, saber qué fue lo que pasó en su día, que problema tiene por resolver.