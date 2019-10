Viento derriba techo de cuatro aulas en escuela de la San José Cinco

San Pedro Sula.

Maestros y padres de familia del centro básico San José Cinco están preocupados por las condiciones en que los niños reciben clases luego de que fuertes vientos derribaran el techo de al menos cuatro aulas.

Son más de 500 niños los que reciben clases en el centro escolar. De ellos, más de 200 se ven afectados, pues los menores tienen que recibir clases en espacios que no tienen las condiciones pedagógicas básicas, pues algunos están hacinados en un salón. La escuela está en la colonia San José Cinco.

La caída del techo ocurrió hace dos semanas, informaron los maestros. “Fueron cuatro aulas y una bodega que resultaron afectadas, no tienen parte del techo, por ello los niños no pueden recibir clases allí”, manifestó la directora del centro, Karla Sorto.

“Son como 290 alumnos los que recibían clases en esas aulas. Cuando se cayó el techo llegaron las autoridades de la departamental y de Copeco, pero no nos han dicho cuándo nos resolverán”, apuntó la directora.

Además Aparte de la caída del techo, las autoridades de la escuela pidieron al personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que les cambie un poste que está por caer en el techo del inmueble

Detalló que uno de los grados afectados recibe clases donde antes funcionaba la cocina. Tuvieron que habilitar una bodega y el laboratorio de computación; además, unieron dos secciones para que los demás grados recibieran sus clases.

“El mismo día me llamó personal de Construcciones Escolares de la Secretaría de Educación, pero desde entonces no han dicho si nos van ayudar”, comentó. A la directora Sorto le preocupa que de no resolverse la situación para el próximo año la matrícula disminuya en el centro.

“Es lamentable lo que pasó, pero gracias a Dios que los niños no estaban en clases cuando el viento se llevó el techo. Pedimos a las autoridades que nos vengan a ayudar para que nuestros hijos reciban clases en mejores condiciones”, manifestó Fanny López, integrante de la sociedad de padres de familia.

La directora distrital Dunia Martínez comentó que están tramitando los documentos del terreno donde se ubica el centro para hacer las mejoras. “Es necesario que esto se resuelva pronto por los niños”.