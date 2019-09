Salud y tener su negocio, lo que más buscan las sampedranas

“Me enseñaron a volar y soñar: hoy soy emprendedora” “Mi madre acababa de morir, tenía problemas económicos y no tenía sentido nada, así llegue a Ciudad Mujer y hoy tengo mi negocio y me siento una mujer importante”. El testimonio es de doña Mayra Lourdes Lara (de 48 años), una fémina que se ha convertido en un ejemplo. “Llegué buscando salud y una vecina me trajo a este sitio donde todo era gratis. Recibí atención médica, pero también me dieron la oportunidad de aprender a elaborar pan, así comencé a aprender y a emprender. Fui una de las primeras beneficiadas de Ciudad Mujer y gracias a Dios he salido adelante”. Hoy tiene un negocio de tajadas, pan y comercializa sus productos gracias al acompañamiento que le han dado. Doña Mayra no tiene estudios, pero sí las ganas de aprender, por ello motiva a las mujeres a buscar ayuda. “Acá me enseñaron a volar porque aprendí hasta a hacer donas”, recuerda. Orgullo. Doña Mayra es un ejemplo.