Mujeres cafetaleras buscan impulsar la industria en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



La Alianza de Mujeres en Café en Honduras formó ayer el subcapítulo de San Pedro Sula y alrededores en el Centro Nacional de la Calidad del Café del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).



La Alianza de Mujeres en Honduras es el capítulo nacional de la International Women’s Coffee Aliance (IWCA), con presencia en 20 países del mundo. La IWCA busca promover las oportunidades para las mujeres que participan en toda la cadena del café, desde la siembra y corte, hasta su comercialización y preparación en cafeterías.



Si bien el departamento de Cortés y San Pedro Sula, no son reconocidos por la producción de café, ya que se producen alrededor de 120,000 quintales por cosecha; la Capital Industrial es el centro logístico donde llega el grano proveniente de otros departamentos para ser comercializado y exportado.



Delmi Regalado, presidenta de Alianza de Mujeres en Café en Honduras, explicó que el objetivo es involucrar más a la mujer cafetalera en toda la cadena.

Las mujeres que son socias de la alianza pueden ser cortadoras, productoras, catadoras, o exportadoras.

Con la formación del subcapítulo en San Pedro Sula, ya son 4 a nivel nacional donde se incluyen los de Tegucigalpa, Copán y Ocotepeque. Se espera inaugurar otros en Marcala, La Paz y en Olancho.

Regalado indicó que la alianza busca defender los derechos de la mujer cafetalera desde la siembra de la semilla hasta la taza de café servida. También se busca gestionar el acceso a los recursos en apoyo a la mujer, así como propiciar conexiones de mujeres cafetaleras a nivel mundial para que puedan exportar su producto a mejores mercados y también buscan crear alianzas para capacitaciones en la mejora de la calidad de productos de la cadena del café.



Carla Flores Gómez, socia de la Alianza de Mujeres en Café desde su fundación en 2013, dijo que cuando entró al mundo del café no conocía mucho, pero que a medida pasó el tiempo se dio cuenta de la importancia del café en la economía y en la historia del país.



“Se me abrieron los ojos para ver el involucramiento de las mujeres en la industria, ya que somos una parte integral en la producción del café, no solo en la siembra, también en la comercialización, control de calidad o en el manejo de las exportadoras”, dijo Flores Gómez.

El departamento de Cortés genera alrededor de 120,000 quintales por cosecha.

También resaltó la importancia de que se abra el subcapítulo en la ciudad, “es importante porque es la Capital Industrial, es el punto donde sale de manera logística y administrativa todo el café de exportación del país”.



Flores Gómez también señaló que San Pedro Sula es un punto de reunión de empresarios y turistas y la presencia del capítulo no solo les dará visualización como mujeres cafetaleras, sino que también se pueden abrir puertas, crear alianzas o buscar otros espacios donde se pueda dar a conocer la actividad y participación de la mujer en la cadena del café.



La Alianza de Mujeres en Café de Honduras se fundó en febrero de 2013 con 38 socias. Actualmente cuentan con 286 a nivel nacional. El capítulo hondureño trabaja para identificar líderes en el rubro, además en la formación y desarrollo de capacidades y en potenciar las plataformas de mercadeo.