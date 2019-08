Más de 305,000 propietarios cambiarán sus placas viejas

San Pedro Sula.



Este mes finaliza oficialmente la entrega de nuevas placas a los dueños de motos que portan permiso provisional.



Las autoridades aún no deciden si ampliarán un mes más la prórroga a los propietarios que no han llegado a reclamar las nuevas nomenclaturas, ya que están pendientes más de 13,000 solo de motocicletas.



De ampliar la entrega, la segunda etapa de identificación vehicular, que es el replaqueo para aquellos vehículos que deben cambiar sus placas viejas por las nuevas, comenzaría en octubre.



El parque vehicular sampedrano cuenta con 226,189 carros y 79,067 motos que suman más de 305,256 unidades que deben reemplazar las placas viejas por las nuevas.



Cabe destacar que un requisito primordial para que los dueños de carros y motos puedan retirar sus placas es que estén al día con la matrícula vehicular, de lo contrario durante los operativos serán multados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Calixto Pineda, jefe de Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP) en San Pedro Sula, recordó que el cambio de la nueva placa comenzó en octubre del año pasado con los dueños de carros con permiso provisional y finalizó en marzo, debido a que le dieron más tiempo a los que no habían llegado a la oficina que está en el edificio Híper Antorcha, bulevar del norte.



“Ahorita estamos al día con las placas para carros. Solo de motos tenemos pendientes”, dijo Pineda al referirse a aquellos propietarios de autos que no tenían identificación.



Durante este proceso, el IP entregó más de 52,000 placas de carros. De abril a agosto, el inventario de placas de motos por entregar es de 25,786, de las cuales han entregado 11,969. Quedan pendientes más de 13,900 placas (de todas las terminaciones).



En abril se inició la entrega de placas de motos con las terminaciones 0 y 1. El proceso finaliza oficialmente este mes con las terminaciones 8 y 9. Pineda detalló que solo en julio tenían que entregar 5,095 placas, de las cuales siguen pendientes 2,650. Este mes deben entregar 5,168 placas de motos. Han llegado más de 200 propietarios a pedir la nueva nomenclatura.

Por terminación

Bessy Alvarado, jefa de Recaudación del IP, manifestó que el pago de la matrícula vehicular debe hacerse conforme a la terminación de la placa que porta su vehículo.



“No tienen que esperar cambiar su placa por la nueva para pagar la matrícula. Tener la matrícula vehicular al día es un requisito para que se les entregue la nueva placa”, enfatizó.



Alvarado adelantó que el otro mes anunciarán el calendario para el replaqueo. No obstante, dijo que aún analizan si darán una prórroga a los motociclistas de todas las terminaciones pendientes.



Explicó que por ser más de 300,000 propietarios que deben reemplazar sus placas, la entrega será una terminación por mes, es decir, que el proceso concluirá el próximo año.



“Claro que con el replaqueo las terminaciones van a cambiar. Pueda que a alguien que le toca pagar la matrícula en julio porque su terminación es 0 y 1 le toque con la nueva placa pagar en noviembre porque le toque 8 y 9. Eso va a variar”, apuntó Alvarado.



Las autoridades de la DNVT indican que aquellos conductores que no han retirado sus placas y su entrega formal ya terminó andan ante la ley con permiso vencido y les corresponde el decomiso de su vehículo.



La Ley de Tránsito refiere que es una infracción menos grave el no uso de las placas que se traduce en el cobro de L400. No obstante, le decomisan la unidad hasta que presente la placa y pague la multa más el parqueo que son L50 diarios si es carro pequeño y el servicio de la grúa.