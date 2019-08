“Mi ceguera me ayudó a ser una persona independiente”: Alexs McDonald Cruz

San Pedro Sula.

Todos los días a las 3:00 de la tarde Alexs McDonald Cruz Guardado (de 21 años) llega con todas las ganas de salir adelante y con un bastón en una mano derecha para guiar sus pasos. Se instala en las afueras de una tienda de conveniencia de una gasolinera en el bulevar del norte de San Pedro Sula para ofrecer coloridas pulseras.

Lo primero que hace es saludar a sus amigos y un rápido conteo de sus pulseras de madeja, las cuales ofrece a diario a todos los clientes que llegan a la tienda.

McDonald Cruz relató a periodistas de LA PRENSA que desde hace seis años se dedica a tejer las pulseras, oficio que aprendió en la escuela para ciegos de la colonia Villa Florencia y que le ha servido para valerse por sí solo.

La oscuridad

Cuando tenía tres años, mientras se bañaba, se cayó y del golpe que se dio en la cabeza comenzó a perder la vista hasta quedar ciego por completo.

La caída le provocó una pequeña lesión en uno de sus párpados, pero sus padres le restaron importancia porque no parecía grave, pero a medida pasaba el tiempo, iba perdiendo la capacidad de ver, es así que los jóvenes padres lo llevaron al médico, pero los doctores les comunicaron que el niño ya había perdido la vista por completo y que el daño era irreversible.

Desde ese momento la vida no ha sido fácil para él. Solo con el apoyo y el amor incondicional de su familia ha podido sortear los obstáculos que le ha puesto la vida.

Para saber 1-El joven ha buscado la opinión de otros especialistas, pero ha sido en vano ya que ninguno le da esperanzas.



2-Alexs Mcdonald tiene 21 años, es originario de la colonia Vida Nueva que está en el cuadrante sureste de la ciudad. 3-Los sábados Alexs ofrece sus productos en el Bazar del Sábado, pero el resto de la semana se instala en la gasolinera de la colonia Tara para generar ingresos para sus estudios. 4-Las pulseras cuestan 25 y 30 lempiras, dependiendo el diseño que el cliente escoja.

“Desde niño he tenido intactos mis objetivos. Estoy cursando el octavo grado a distancia en un colegio privado y mi meta es graduarme de licenciado en Matemáticas para enseñarles a otras personas que atraviesan mi problema”, contó el joven emprendedor mientras tejía una pulsera de un cliente.

“Cada día vendo entre 15 a 20 pulseras. El dinero de la venta me sirve para ser una persona independiente y no una carga para mis padres; ahora rento un pequeño apartamento en la colonia 11 de Abril de Choloma, también me preparo mi comida e incluso he aprendido a conducir con la ayuda de un copiloto”, dijo.

Clientes del joven contaron que es un ejemplo para todos, especialmente para muchos que se quejan de que no encuentran trabajo.