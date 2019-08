Universitarios piden más seguridad y sancionar a alumno que sacó arma

San Pedro Sula.



Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) protestaron ayer para que se sancione a Nelson René Ayestas Manchamé, un estudiante de Pedagogía que sacó un arma y apuntó a unos universitarios la semana pasada en el interior del campus.



Ayer los estudiantes desarrollaron un plantón que duró poco más de dos horas y procedieron a tomarse la mayoría de edificios, impidiendo las clases entre las 9:00 am y 11:00 am.



Luego, en el desarrollo del plantón, los universitarios se agruparon frente al edificio administrativo 3 de la Unah-vs para relatar su versión del hecho que se suscitó el pasado miércoles 7 de agosto, en donde Ayestas Manchamé sacó una pistola tipo escuadra.

Nelson Ayestas dijo que sacó el arma en defensa propia.

“Ese día, los compañeros tenían tomado el edificio 3 (Unah-vs) cuando él llegó para hacer unos trámites. Cuando no se le permitió el paso hubo una discusión con los presentes y él dijo: “Les voy a dar una bala a cada uno”, entonces fue a traer la pistola al carro y nosotros le pedimos a los guardias que lo detuvieran, tal como se debía proceder según el reglamento estudiantil. Sin embargo, ellos lo dejaron irse tras apuntarnos, hechos que quedaron registrados en varios videos y fotos”, dijo un alumno.



Ayestas dijo la semana pasada que sacó su arma de fuego en defensa propia.



Los universitarios pidieron a las autoridades que se lleve un proceso a nivel universitario y judicial en contra de Ayestas y que se garantice seguridad real para que esto no vuelva a ocurrir.



Isbela Orellana, directora de la Unah-vs, dijo a LA PRENSA que no se puede tomar una decisión de un día para otro, que en primera instancia se pedirá un reporte a seguridad sobre lo sucedido y luego se escuchará la versión de Ayestas.