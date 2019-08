Sindicato del Registro descarta paro en oficina de la ciudad

San Pedro Sula.

Contrario a lo sucedido la semana pasada en el Registro Nacional de las Personas (RNP) de la capital, donde empleados realizaron un paro, burócratas de la oficina regional descartan que algo igual pueda ocurrir en San Pedro Sula.

Los funcionarios paralizaron actividades exigiendo un aumento de 1,200 lempiras que les fue aprobado desde febrero de este año, el cual a la fecha no ha sido reflejado en las planillas.

Maritza Somoza, presidenta del sindicato del RNP en la ciudad, declaró que hace dos meses tuvieron una reunión con la Junta Interventora, en ella se acordó que el dinero adeudado de abril a junio, se les pagará este mes, y febrero y marzo en diciembre.

“Lo que pasa es que han estado depurando las planillas, porque aparecen empleados que no trabajan en el RNP y hasta que no termine ese proceso, finanzas no desembolsa”, dijo.