“Cuidado con el populismo, es un engaño”: Gloria Álvarez

Gloria Álvarez, la reconocida politóloga y escritora guatemalteca, no deja indiferente a nadie con sus opiniones políticas y esta noche dará una conferencia en San Pedro Sula y mañana participará en un pánel de debate.

La autora de los libros “El engaño populista (2016)”, “Cómo hablar con un progre” (2017) y del recientemente lanzado “Cómo hablar con un conservador” estará esta noche en el restaurante El Portal de las Carnes donde se realizará una cena y conferencia, en un evento organizado por la Fundación Eléutera.

La conferencia abordará el tema de la “Crisis migratoria hacia EEUU: responsabilidad de la empresa privada en su solución” e iniciará con una bienvenida a las 7:00 pm y una cena a las 8:00 pm.

Con sus tres libros, Gloria Álvarez ha vendido más de 50,000 ejemplares hasta ahora y afirma que ya ha brindado más de 1,000 conferencias.

Las entradas se pueden comprar en la Fundación Eléutera, en El Portal de Las Carnes o llamando al 9498-2528.

Mañana, Álvarez estará a las 6:30 pm en la UTH de San Pedro Sula en el debate “Estado paternalista vs Estado libertario”, junto con cuatro panelistas.El valor de entrada al debate es L500 para público general y L300 para estudiantes.

Gloria Álvarez habló con Diario LA PRENSA sobre su visita a Honduras y sus posturas políticas que dan de qué hablar en varias partes del mundo.

¿Qué temas y posturas tendrán sus presentaciones en San Pedro Sula?

En El Portal de las Carnes (hoy) brindaré una conferencia con propuestas concretas para Honduras enfocadas en cómo frenar la migración. El viernes (mañana) en UTH participaré en un pánel en el que unos estarán a favor de un Estado más paternalista (que limita la libertad individual del ciudadano en base a valores fundamentales) y yo por mi lado defendiendo un Estado más libertario, en el que se promueve un respeto inquebrantable por la vida, la libertad del individuo. Los libertarios estamos en contra de un Gobierno que controla la economía.

Un video de Youtube en 2014 donde criticó duramente al populismo y la lanzó a la fama, pero ¿nace esta pasión por la política y su postura antipopulista por el pasado en que su familia tuvo que abandonar Cuba cuando era gobernada por el ahora fallecido Fidel Castro o es un interés espontáneo?

Es un poco de todo. Mi papá y abuelos son cubanos, mi madre es mitad húngara, entonces llevo en la sangre las consecuencias de tener que dejar tu país porque el comunismo se lo comió. Por eso no es de extrañar que diga “cuidado con el populismo”, porque como dice mi primer libro, es un engaño. Siempre me interesó mucho la política y el por qué las injusticias. Luego de que el video de Youtube en el que critico el populismo se hizo viral, tenía dos opciones: quedarme como estaba siendo una locutora de radio o aprovechar la oportunidad y decidí hacer lo segundo porque es una manera de generar opinión y conciencia.

¿Cómo mantenerse vigente en un área donde tantos opinan?

Me preparé mucho estudiando política, relaciones internacionales, pero siempre desde una perspectiva controversial porque no quería ser parte del Gobierno. Nunca he querido ser como los que se preparan en política porque quieren estar en el Congreso o puestos públicos. Para mí es al contrario, siempre cuestiono al Gobierno como el obstáculo y la raíz de la corrupción y trato de hacer entender que es el causante de los problemas, por lo que no puede ser la solución.

Con sus conferencias y libros, ¿qué objetivo busca alcanzar?

Crear consciencia en la gente. Si hay políticos mediocres es porque la demanda es mediocre. El día que los votantes sean más conscientes exigirán mejores propuestas. El cambio no inicia con los políticos, sino con los votantes.

Sus seguidores alaban sus posturas y sus críticos la califican de radical. ¿En qué punto se ubica?

En Guatemala era vista como radical, pero cuando el video de Youtube se hizo viral recibí llamadas de muchos países y supe que mis ideas tenían mucha aceptación. No me encasillo, solo soy fiel a mis ideas.

¿La identifica una ideología política tradicional?

No. Mucha gente me reconoce eso. Me dicen que les doy una alternativa que no es ni la izquierda, con la que no están de acuerdo en temas económicos, pero tampoco con la derecha, que les parece muy mediocre, conformista y doble moralista. La derecha se sumió en la corrupción y se aprovechó el socialismo, que ofrece soluciones fáciles, pero que no son realistas.