En seis meses se detectan 100 nuevos casos de VIH

San Pedro Sula.

En el primer semestre del año se diagnosticaron 100 nuevos casos de VIH en la clínica del Servicio de Atención Integral (SAI) del hospital Mario Rivas.

Mensualmente se detectan en el Rivas unos 17 nuevos casos y en tratamiento antirretroviral hay 2,180 pacientes mayores de 15 años y 101 menores de 15 años.

El Mario Rivas brinda asistencia al 40% de los pacientes con VIH que hay en el país.

Karen Erazo, jefa del SAI, dijo que este número es bastante, tomando en cuenta que el año 2018 se cerró con 180 nuevos pacientes.

Dato 1El Mario Rivas es parte de un proyecto

piloto que ofrece tratamiento al paciente en las primeras 24 horas de su diagnóstico.

“Hemos cerrado el primer semestre con 100 pacientes nuevos, pacientes con los que hemos iniciado tratamiento antirretroviral en este centro, eso es bastante si tomamos en consideración que cerramos 2018 con 180 pacientes, o sea que ya llevamos más de lo que hubiésemos esperado para este semestre”, dijo Erazo.

Añadió que el Rivas es centro piloto en la estrategia de inicios tempranos en tratamiento de VIH y 56 de los 100 nuevos pacientes comenzaron con “el protocolo de inicios rápidos en los primeros siete días de diagnosticada la enfermedad y 32 de estos lo han iniciado en las primeras 24 horas y eso es muy bueno porque nos permite la efectividad en darle el tratamiento en las primeras horas al paciente que tiene VIH”.

Los nuevos pacientes diagnosticados con esta patología son jóvenes entre los 25 y 40 años. “Tenemos casos de todas las edades, incluso de la tercera edad y es curioso porque hemos estado haciendo diagnósticos de personas de la tercera edad con VIH. Tenemos más hombres y hemos variado un poco porque a lo largo de los años se dijo que la enfermedad tenía cara de mujer; sin embargo, de los 100 nuevos pacientes, 66 son hombres.

Preocupación. Joanny García, presidenta del capítulo de Cortés del Foro Nacional del Sida, lamentó que no hay programas de prevención. “Tenemos una debilidad grande en el país en el tema de prevención porque no se está atendiendo como se debe atender, no hay un plan de nación en detección de VIH”.

García expresó su preocupación porque los jóvenes son los que se están contagiando y que no se está promocionando que las personas conozcan su estatus de VIH porque en la medida “que sabemos como estamos, en esa medida se atienden en los centros de salud y eso hace que la persona sea parte de la prevención”, dijo.

Añadió que en los laboratorios privados no se está dando la pre y posconsejería cuando una persona acude a realizarse la prueba. “Van a hacerse la prueba porque han llegado a la conclusión de que es muy probable que tengan la enfermedad, pero no tienen la información adecuada de cómo enfrentar un resultado, ya sea positivo o negativo y eso crea un shock emocional”, aseveró.