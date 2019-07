Fortalecer los lazos familiares ayuda a prevenir los suicidios

San Pedro Sula.

La familia es el pilar más importante para prevenir el suicidio en los hogares. Esa es una de las conclusiones que dio el doctor Pedronel Gonzales durante la conferencia Conducta Suicida y Adolescencia que impartió en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec).

Durante el evento, el experto, quien es presidente de la Asociación Hondureña de Intervención en Crisis y Salud Mental, presentó el informe más reciente sobre el suicidio que realizó el Observatorio de la Violencia de la Unah.

El informe establece que en 2017 un total de 396 personas se suicidaron en el país, de los cuales el 77.3% (306) fueron hombres, la mayoría en edades entre los 18 y 59 años. El informe, comentó Gonzales, establece que la mayoría de suicidios se realizaron en la casa. El experto dijo que por cada muerte suicida se estima que hay 20 intentos previos, es decir, que es necesario ponerle atención a las personas que hablan sobre el tema o que dan señales suicidas. “El suicidio es multifactorial, pero lo primero que hay que ver es si la persona ya no está disfrutando lo que antes sí, si se queja de que la vida no tiene sentido, pierde peso, le gusta estar sola, no sale, esas son señales”, explicó.

Es necesario tomar medidas que ayuden a la persona a no tomar la fatal decisión. Algunos de los consejos para fortalecer los lazos de familia son pasar tiempo juntos, compartir en familia, tener comunicación, aprecio recíproco. “Esto es la capacidad de reconocer lo bueno que tienen, en las casas no sucede, los padres llaman la atención a los niños cuando se portan mal, pero no les dicen nada cuando se portan bien.Otro consejo importante es la capacidad para manejar las crisis y eso se logra con una buena comunicación”. También recomendó evaluación mental preventiva.