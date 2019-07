Afiliados al Injupemp pueden tramitar su jubilación en SPS

San Pedro Sula.

Los empleados públicos afiliados al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) ahora pueden hacer algunos trámites en las oficinas regionales de San Pedro Sula.

Ayer las autoridades de la institución inauguraron la desconcentración de los servicios para presentar solicitudes de jubilaciones y el reembolso de gastos fúnebres, trámites que antes solo se hacían en Tegucigalpa.

Eso representaba una espera de seis meses para recibir la jubilación, dieron a conocer ayer las autoridades.

Sin embargo, desde ayer los afiliados de la zona noroccidental pueden realizar ese proceso en las oficinas de la regional ubicadas en el bulevar Armenta, contiguo a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

17,000 jubilados tiene el Injupemp a nivel nacional; de esos, más de 4,000 son de la zona noroccidental, según las autoridades, por lo que era necesario abrir esos servicios en la ciudad.

Con los nuevos servicios, las autoridades del Injupemp indicaron que el proceso para solicitar la jubilación será más rápido.

“Si tienen toda la documentación, en un promedio de 60 días la jubilación estará depositada en la cuenta del participante”, explicó Martha Doblado Andara, directora del Injupemp.“Para nosotros lo más importante es la persona, con lo que inauguramos el mayor beneficio es para la gente, es la simplificación administrativa que tiene como impacto la facilitación de los trámites”, agregó la directora.

Lo mejor es que el proceso será más rápido, y ya no hay que viajar a la capital. Ana Ailsa Coto, beneficiada

La titular de Injupemp explicó que desde hace más de 40 años los afiliados para tener su jubilación tenían que viajar a Tegucigalpa a presentar la solicitud de jubilación en la oficina principal o venir a San Pedro Sula a dejar los documentos para que fueran enviados a la oficina principal, lo que representaba gasto de tiempo y dinero.

Cada año, aproximadamente unos 2,000 afiliados de Injupemp en la zona noroccidental realizan el proceso de jubilación, reveló la jefa de la regional de Injupemp en San Pedro Sula, Brenda Flores.

Eso va a venir no solo a ayudar al jubilado, sino a nosotros también como institución. Hay personas que no tienen el dinero para viajar a la capital, por lo que esto les beneficia a ellos”, apuntó Flores.Solo ayer, 13 personas fueron las primeras en hacer los trámites directamente en la oficina regional.

Opiniones. Los afiliados que estuvieron en la inauguración de los servicios se mostraron contentos de que ahora realizarán sus trámites sin viajar hasta Tegucigalpa.

Ana Ailsa Coto viajó desde Santa Bárbara para hacer el proceso de gastos fúnebres. La señora dijo que está contenta con que los trámites se realicen ahora en San Pedro Sula. “No sabía de la inauguración, lo que más me gusta es que el proceso será más rápido, yo que vengo de occidente me va a beneficiar aún más, estoy contenta por eso”, dijo Coto, quien fue una de las primeras beneficiadas.

Durante el evento, las autoridades de la institución manifestaron que la idea es parte del programa de modernización del Injupemp, con el propósito de brindar un mejor servicio a los participantes y que estos gocen de su jubilación en un período corto. A nivel nacional hay más de 50,000 afiliados al Injupemp, de los cuales unos 11,000 son de la zona noroccidental, detalló la directora.