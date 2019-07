“Los ingenieros civiles deben certificarse y tecnificarse”: Ernesto Lázarus Medina

San Pedro Sula.

Ernesto Lázarus Medina tiene 36 años y pertenece a la nueva generación de ingenieros civiles sampedranos. Su experiencia es en la investigación y desarrollo de materiales especializados para la industria y construcción, entre ellos, aditivos, selladores, impermeabilizantes y morteros. Es uno de los ingenieros hondureños que ha promovido el “Honduras Certification Group” que antes solo podían otorgarla extranjeros que venían al país a realizarla. Hoy un grupo de ingenieros hondureños respaldados por el Capítulo Noroccidental tienen licencia para certificar en el país mejorando costos, agilizando tiempos y entregando calidad en la certificación, lo que da más oportunidad al sector de profesionalizarse. Lázarus, quien es hijo de otro reconocido ingeniero civil, conversó con LA PRENSA sobre esa visión de la nueva generación de profesionales.

¿Cómo ve la ciudad en materia de infraestructura?

Había un rezago importante en infraestructura debido a la mala gestión y una situación financiera tétrica. De hecho, en 2013 Pricewaterhouse Coopers advierte que la municipalidad de San Pedro Sula no era auditable. A raíz de un ordenamiento en las finanzas (aunado a una inversión multimillonaria de Siglo 21), se ha visto una mejora significativa. Sin duda, falta mucho por hacer, pero estamos optimistas de los proyectos nuevos que se ejecutarán con fondos municipales, alianzas público-privadas y fondos de Gobierno.

Vocación Los jóvenes se interesan por la ingeniería civil y buscan oportunidades en las universidades públicas y privadas.

Usted es de la nueva generación de ingenieros civiles. ¿A qué le apuestan?

El mundo está en una constante revolución y eso nos obliga a reinventarnos constantemente. Hoy en día suena mucho la transformación digital, lo cual no solo aplica a temas de redes sociales, compras en línea y demás. Personalmente me cautiva la transformación que podemos lograr apalancándonos en tecnología digital, automatización de procesos, agilizar y eficientar actividades para brindar un servicio de clase mundial. Hoy por hoy, la diferenciación está en el servicio, no el producto.

¿El modernismo y la tecnología también está revolucionando el sector construcción?

Totalmente. Existen sensores que podemos colocar dentro del concreto para monitorear su maduración. Asimismo, hay equipos mezcladores de concreto (autohormigoneras) que producen concreto certificado que no requieren de montaje de una planta dosificadora, la cual opera con apenas dos personas. Hay equipo no tripulado (drone), el cual por medio de fotogrametría, puede hacer levantamientos topográficos de 110 hectáreas con precisión de 1.2 cm en un solo vuelo. Por ello nosotros le hemos apostamos a la profesionalización y certificación como HCG.

¿Qué es Honduras Certification Group (HCG) y qué significa para la construcción en Honduras?

El HCG representa al Instituto Americano del Concreto (American Concrete Institute, “ACI”), el ente más prestigioso a nivel mundial ofreciendo programas de certificación de control de calidad del concreto. Esto nos permite impartir y moderar las certificaciones en nombre del ACI a un costo mucho más bajo que si el técnico se certificara en el extranjero.

Oportunidad Varias constructoras, un ejemplo es Siglo 21, permiten que los estudiantes de ingeniería hagan prácticas en sus proyectos.

¿En qué consiste ese proceso de certificación?

Se requiere la aprobación de un examen escrito (mínimo 70%) y una evaluación práctica, para garantizar que el técnico cuenta tanto con la destreza y la aptitud técnica. El examen escrito es calificado electrónicamente en la sede del ACI en Farmington Hills, Michingan. Si pasan ambos exámenes, el técnico recibe una credencial con reconocimiento a nivel mundial con vigencia de 5 años. Al expirar, se somete al proceso entero nuevamente.

¿Quiénes conforman Certification Group en Honduras? Está conformado por profesionales de primer nivel. Ingenieros de la Constructora William & Molina/Duracreto, Inversiones Nuevos Horizontes, consultora Geodivh, Cementos Bijao y Lázarus y Lázarus.

¿Si las empresas están interesadas a quién deben contactar?

Pueden hacerlo llamando o enviando Whatsapp al +504-3392-8585 o correo electrónico a servicioalcliente@lazarus.hn o al Colegio de Ingenieros.

¿Qué beneficios tienen las empresas de contar con ingenieros certificados?

El técnico certificado demuestra su competencia para trabajar con concreto, mejora las oportunidades de empleo o ascenso y obtiene un reconocimiento a nivel internacional si desea laborar en el extranjero. Para la empresa que labora, reduce los costos asociados por mala calidad de pruebas efectuadas por personal no calificado. Asimismo, representa una ventaja competitiva respecto a competidores en un concurso o licitación, permite calificar proyectos con fondos internacionales con requerimientos más rigurosos.