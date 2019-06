Aerolíneas aumentan frecuencias de vuelos por temporada alta

En riesgo negociación con aerolíneas El Gobierno se encuentra en conversaciones con varias aerolíneas que quieren operar en Honduras, sin embargo, las autoridades indican que las protestas que ha habido en el país podrían frenar estas inversiones. Peter Fleming, director ejecutivo del programa Honduras 20/20, dijo que hay una aerolínea que estaba por anunciar sus operaciones y no lo ha hecho debido a la problemática en el país. “Hemos estado en conversaciones con varias, pero todo este tema (las protestas) que están saliendo en los medios internacionales no nos están ayudando. Podrían no iniciar operaciones”. Fleming detalló que dos aerolíneas estaban interesadas en operar tanto en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales como en el Toncontín, pero ahora la decisión que tomarán es incierta.

“Me comunique con una de las aerolíneas y me dijeron que ante lo que estaba pasando en Honduras preferían esperar para hacer el anuncio o comenzar la operación”, contó. Fleming añadió que inversiones en otros sectores también se están trasladando a otros países.