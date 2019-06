Médicos sin Fronteras apoyan la lucha contra el dengue

San Pedro Sula.

Unas 55 personas entre médicos generales, pediatras, licenciadas en enfermería, auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio y asistentes de hospital son parte del equipo de Médicos sin Fronteras que apoya las salas de dengue del hospital Mario Rivas.

La organización está apoyando al centro asistencial desde el pasado mes de febrero cuando inició el convenio de cooperación y los casos de dengue se dispararon en el departamento de Cortés, de acuerdo con lo manifestado por Daysi Fernández, miembro de Médicos sin Fronteras. “Iniciamos con apoyo de recurso humano y también con una donación de insumos, pero al observar el aumento de los casos de dengue que han sido alarmantes, decidimos extender la intervención y ampliar tanto con recurso humano como con insumos”, expresó Fernández.

Añadió que para junio del año pasado se reportaron 500 casos de la enfermedad viral en todo el departamento de Cortés “y en este momento ya llevamos más de 6,000 casos”.

Sépalo El personal de la Mesa Intersectorial de Salud continúa con los operativos de eliminación de los criaderos del zancudo transmisor de la enfermedad y hasta la fecha se han intervenido 142,026 viviendas en los diferentes barrios y colonias.

Dijo que se está gestionando la donación de un nuevo lote de medicamentos e insumos para el tratamiento y manejo de los pacientes con dengue en el centro asistencial.

47 fallecidos por sospecha de dengue se tienen registrados en el departamento de Cortés, pero solo se han confirmado 18 por pruebas de laboratorio.

“Están llegando más pacientes con dengue, el pico cada año se da entre los meses de julio y agosto y desde agosto del año pasado no ha habido descenso, sino que ha ido en incremento y por eso estamos viendo cifras que no habíamos visto anteriormente. Si no se toman las medidas de prevención, esto realmente se está desbordando”, aseguró .

Víctimas del dengue

En San Pedro Sula han fallecido nueve personas por dengue grave; ocho de ellas menores de edad.

En el Rivas se han tenido que habilitar nuevos espacios para la atención de los afectados por el virus del dengue. Dijo que se tiene el registro de 40 personas fallecidas en el Rivas por sospechas de dengue grave. La semana pasada, la directora del centro, Ledy Brizzio, informó en la Mesa Intersectorial de Salud que los muertos en el Rivas sumaban 48.

Casos. En el país se reportan más de 12,878 hondureños con dengue. En el departamento de Cortés, las autoridades de Salud informaron que la cifra es de 6,900; mientras que en San Pedro Sula suman 3,578. Bessy Collart, epidemióloga de la Región de Salud de Cortés, aconsejó a la población que debe eliminar los criaderos.

“Deben tener una buena higiene en sus viviendas, hacer uso de la untadita, tapar los baldes que contengan agua y buscar ayuda médica cuando sienta la sintomatología, no quedarse en su casa porque puede ser fatal”, dijo Collart.