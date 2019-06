Refuerzan operativos y medidas de seguridad por pago del decimocuarto

San Pedro Sula, Honduras.

Varias empresas comenzaron a pagar a sus empleados el decimocuarto salario, lo cual duplica el circulante y la actividad comercial en el país.

A fin de evitar que el sector trabajador sea objeto de asaltos, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), en conjunto con la Policía Nacional, Policía Militar y Fuerzas Armadas, lanzaron ayer en diferentes zonas del país la operación especial Catorceavo más Seguro, como parte de la operación Morazán II. Eny Vega, portavoz de Fusina, dijo que la iniciativa va enfocada a reforzar los operativos en calles y las medidas de seguridad en puntos estratégicos como centros comerciales, agencias bancarias, mercados, ferias y todos los lugares donde hay concentración de personas. Más de 20,000 efectivos darán resguardo a los sampedranos durante todo junio.

Para saber El 39% de esos recursos corresponde a la capital, es decir más de 3,400 millones de lempiras. Para SPS una cantidad similar.

“Se aconseja a la ciudadanía a realizar sus denuncias a la línea 911, donde se brindará una respuesta inmediata en caso de cualquier emergencia”, recomendó Vega.

El subcomisionado Marlon Miranda, vocero de la Policía en la ciudad, sugirió a las personas no retirar grandes cantidades de dinero de bancos, no comentar transacciones financieras a personas que no son de su entorno familiar, no portar objetos de valor y evitar circular en lugares solitarios.

Pago. Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), informó que a nivel nacional se acreditarán 8,800 millones de lempiras en concepto del decimocuarto salario. De esta cifra, unos 5,800 millones son del sector privado y 3,000 millones provienen del sector público.