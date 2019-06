Proteger a San Pedro Sula de lluvias requiere de L2,500 millones

“La inversión debe ser programada” San Pedro Sula presentaba un desfase de 40 años en el sistema pluvial, pero poco a poco nos vamos recuperando, dice el ingeniero Osmín Bautista. La inversión que la Municipalidad ha realizado supera los L350 millones en unos 10 colectores y ha comenzado a dar frutos, pero falta mucho por hacer. Bautista detalló que es positivo ver que en el Plan Maestro de Desarrollo Municipal se haya programado invertir unos 2,500 millones de lempiras en este sistema pluvial para mejorar la ciudad.

Esa cifra coincide con el análisis de los especialistas que explican que esa inversión es la que se necesita, pero están claros en que no podrán ser invertidos en una sola gestión. Es importante ver que ya se comenzó con este programa y lo que se espera es que se cumpla a cabalidad el Plan Maestro y de esa manera se proteja toda la ciudad, dice el profesional de la ingeniería.

Destacó que en el sureste de la ciudad ya no se dan las inundaciones de antes y esto es positivo porque es una muestra que los colectores, canales y sistemas pluviales están dando resultado. “Hay que ser reiterativos con la gente para que no arroje basura a los canales y evitar de esa forma las inundaciones”, indicó Bautista. Explicó que es necesario tener campañas permanentes de limpieza, sobre todo en las escuelas para que los niños sean un efecto multiplicador.