Compra de maquinaria movió varios millones de lempiras

San Pedro Sula, Honduras.



Las expectativas del comité organizador se cumplieron, ya que la Expo Construye 2019 que finaliza hoy en Expocentro ha sido todo un éxito.



El tráfico durante estos cuatro días ha sido de más de tres mil visitantes y el movimiento económico de varios millones de lempiras por la venta de maquinaria. Pese a que las protestas que ha habido en el país afectaron la llegada de grupos de estudiantes de diferentes municipios, la exposición comercial e industrial ha tenido el impacto que se quería, indicó Mario Soto, director ejecutivo de la Expo.



Detalló que los temas de actualidad que se han impartido en las conferencias han sido muy bien aprovechados por los visitantes, que no pierden la oportunidad de esclarecer dudas.

La feria de la construcción más grande del país está conformada por una exposición comercial, conferencias magistrales, charlas técnicas y ruedas de negocios.



Los equipos de construcción en exhibición como volquetas, retroexcavadoras, montacargas, motoniveladoras, aplanadoras y compactadoras han tenido mucha demanda, lo cual es positivo, destacó Soto, ya que un solo equipo de estos cuesta millones de lempiras.



“Cuando hablamos de una motoniveladora, estamos hablando de $250,000 (más de L6 millones), y una excavadora arriba de los $300,000 (más de L7 millones), una volqueta $140,000 (más de L3 millones), pero no solo en equipo pesado ha habido transacciones, aquí en la feria tenemos las tres cementeras más importantes del país y eso permite llegar a cierres de negocios muy importantes”, apuntó Soto.



La exposición inició el miércoles 29 y finaliza hoy. Este año ha reunido a 68 empresas en el interior del recinto y ocho en la parte exterior. Un ciclo de nueve conferencias magistrales con expertos nacionales y de países como Colombia, Nicaragua, México y Costa Rica.



Joel Guzmán, impartió una conferencia sobre la metodología Bim (Building Information Modeling) que hace referencia a metodologías y procedimientos de trabajo usando la información de una manera continua y ordenada, para posteriormente utilizarla en diseñar y construir edificios.



Guzmán dijo que, aunque el sistema Bim puede rondar entre los $5,000 a $10,000 (porque lleva integrados software y hay que capacitar al personal), los resultados son muy positivos porque se logran reducir pérdidas y costos a la hora de echar andar la construcción. En Honduras, aún no se utiliza esta metodología, que es muy transparente, explicó Guzmán, que no se pueden alterar los costos. “Con esta tecnología se reducen los tiempos, los costos y las pérdidas”.



Añadió que en otros países es obligatorio que las empresas utilicen estas metodologías.