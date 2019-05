Pacientes llegan a consultas en carpas instaladas en el Rivas

San Pedro Sula.

“Magnífica la atención, no se puede esperar más”, dijo doña Sagrario Gómez luego de ser atendida en una carpa que instaló la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en uno de los patios del hospital Mario Rivas.

La señora llegó ayer al centro asistencial en busca de atención médica en la consulta externa y no la recibió debido a que los médicos se encuentran en asambleas informativas desde hace tres semanas exigiendo al Gobierno que derogue los decretos PCM que dan vida a las Comisiones de Transformación de Salud y Educación.

“Lo que puedo decir es que está muy bien que hayan organizado esto porque hay personas que tienen enfermedades y tienen a donde venir. Yo vine por una infección y me atendieron, ya sé qué puedo tomar, me dieron las indicaciones y me tomaron todos los signos vitales. Está magnífico todo lo que están haciendo y ojalá que sigan así porque es de bastante ayuda para uno”, expresó la señora.

Atenciones. Copeco instaló el martes tres carpas en el área aledaña al parqueo del Mario Rivas con el objetivo de atender a los pacientes que acuden a consulta externa.

Los médicos brindan consulta en las carpas desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm.

La directora del Rivas, Ledy Brizio, dijo que las emergencias están saturadas debido a que los usuarios acuden a dicha sala para ser atendios por los médicos.

La doctora Lía Aguilera, directora de la Unidad Médica de Emergencias (UME) de Copeco, dijo que ayer se atendieron más personas que el martes, día en que fueron instalada las carpas.

“La gente ya se está enterando que estamos atendiendo. Nosotros no estamos viendo el código rojo (emergencias) sino que lo está viendo el hospital, estamos atendiendo a quienes venían a citas programadas con especialistas, a la consulta externa por los medicamentos y se están enviando para que reprogramen la cita”, expresó la doctora.