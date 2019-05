Maestros en asambleas y protestas no recibirán pago, advierte ministro

San Pedro Sula.

Los maestros que desde hace unos 20 días se mantienen en huelgas y tomas en Cortés serán sancionados.

Así lo anunció ayer Arnaldo Bueso, titular de la Secretaría de Educación, durante una reunión con el Consejo Municipal de Desarrollo Educativo (Comde) de Cortés.

El Comde aglutina a directores distritales y municipales del departamento y se reunió ayer en el campus de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) de la Capital Industrial con docentes, distritales y padres de familia.

Bueso dijo que no se le puede pagar a una persona por un trabajo que no ha hecho, por lo que “a los profesores en paro se les deducirá el pago de las semanas que llevan sin estar en las aulas de clases”.

“Esperamos que las protestas no tengan un enfoque político, sino técnico” Leonel Ayala, ministro de Gobernación

Agregó que el 90% de los docentes están dando clases y que no tienen un número concreto de cuántos educadores serán sancionados. “Se han levantado actas de descargo en todos los departamentos. No es con tomas en las calles que voy a poder trabajar, si me permiten yo voy a abordar todas las necesidades que plantean, porque son las mismas prioridades que yo tengo. La agenda que los gremios tienen es la misma que tengo, en pro de los beneficios del país”, declaró.

Agregó que están abiertos a un diálogo “transparente, abierto, ampliamente participativo y con las puertas abiertas”.

Salud. En el encuentro también participó la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, ya que este sector también se encuentra en huelga.

Flores dijo que a partir de hoy 500 médicos generales y especialistas que fueron contratados temporalmente brindarán atenciones en los hospitales de mayor demanda mientras se soluciona la crisis.

Agregó que aún no saben qué medidas tomarán contra los profesionales de salud que han dejado de dar el servicio, pero consideró que deben marcar un precedente porque se ha puesto en riesgo la vida de muchas personas.

Aseguró que cuentan con un plan estratégico para dialogar con el gremio y lograr que en los próximos días lleguen a un acuerdo favorable.