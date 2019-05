Emergencias no dejan de atender pacientes

San Pedro Sula, Honduras.



A pesar de las asambleas en que se encuentran los médicos en los hospitales públicos desde el pasado 14 de mayo, las cinco salas de emergencia del Mario Rivas no han dejado de atender a los pacientes que a diario acuden al centro asistencial.



Aarón Pineda, subdirector del Mario Rivas, dijo que las emergencias están funcionado las 24 horas del día sin ningún incidente causado por la ausencia del personal médico.



“En la consulta externa sí ha menguado, y esto tiene que ver porque los pacientes al enterarse de que hay este tipo de actividades dejan de asistir. Los que han venido a sus citas han sido atendidos y los que por alguna razón han perdido sus citas con especialistas han sido atendidos por médicos generales, quienes les renuevan sus recetas y sus citas para que no pierdan la continuidad en sus manejos”, aseguró Pineda.

El funcionario recordó que hace algunos meses en unas asambleas informativas los médicos se comprometieron a ampliar sus cupos a fin de disminuir la mora en consulta externa que se dio.



“En esta ocasión, los pacientes que han estado viniendo se han estado atendiendo; a los que han dejado de venir les decimos que lleguen al hospital que de alguna manera nosotros les vamos dar respuesta, y los que por alguna razón ya perdieron la cita que se vengan para renovarles la cita”.



Respecto a las cirugías que estaban programadas y que se han dejado de practicar debido a las asambleas informativas, Pineda señaló que no contribuirán con una mora quirúrgica.



“Mora quirúrgica son aquellos pacientes que llevan cierta cantidad de tiempo esperando y que por alguna razón no se ha podido llevar a cabo, pero la mayoría está en lista de espera y no suma mora quirúrgica”, dijo. “Como hacemos una programación semanal y como no se ha cumplido, estimo que se han dejado de programar unos 50 pacientes por semana”, señaló.