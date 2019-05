Más de 220 nuevos enfermos con dengue ingresaron al Rivas

San Pedro Sula, Honduras.



Más de 220 personas con dengue ingresaron esta semana en la sala destinada para atender a esos paciente en el hospital Mario Rivas de San Pedro Sula.



La epidemióloga del centro asistencial, Luisamaría Pineda, lamentó que a pesar de las campañas y las labores de fumigación que hace el personal de Salud, la población no acata las medidas de prevención y no limpia sus solares.



“Esta semana que acabamos de reportar tenemos 227 ingresos entre pacientes con dengue con signos de alarma y dengue grave. Esto es preocupante, esta es la semana que más cantidad de ingresos hemos tenido por esta enfermedad, cuando nosotros habíamos notado en dos semanas que venía disminuyendo, y preocupa porque qué está pasando por qué este incremento”, dijo.

Añadió que “la población no está respondiendo y hay una gran cantidad de enfermos, se les olvida que el dengue mata. La población no está controlando los criaderos porque si los destruimos podemos detener la reproducción del zancudo y por lo tanto podemos controlar la enfermedad”, recomendó.



Pineda informó que en lo que va del año se han atendido solo en el hospital Mario Rivas 2,260 casos, estos enfermos son de San Pedro Sula, los municipios del valle de Sula y de los departamentos de Santa Bárbara y Yoro.



Las autoridades de Salud de San Pedro Sula reportan de enero a la fecha 2,197 casos de dengue; 1,333 son no grave y 864 grave.