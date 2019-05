Mipymes se quejan por elevados cobros municipales

San Pedro Sula, Honduras.

Óscar Ramos es dueño de una pulpería desde hace más de 10 años. Actualmente paga más de siete mil lempiras al año por un permiso de operación en la alcaldía.

Su pulpería no tiene rótulo porque eso le acarrearía un costo adicional que, aclara, no puede pagar. Asegura que las tasas e impuestos, cada vez más altos y la competencia, han ido restándole capacidad de abastecer su negocio y en consecuencia no obtiene mayores ganancias.

“Yo pago más de siete mil lempiras por la operación del negocio. Pero aparte pago para poder vender bebidas alcohólicas para llevar, no para consumir en el establecimiento, solo para llevar”.

Indicó que sumándole los altos costos por el servicio de energía eléctrica, agua potable y otros servicios, sostener un pequeño negocio en este país es muy difícil.

Ley de Apoyo a la Mipyme 1-Requisitos para las mipymes beneficiadas. Contar con la autorización de la Secretaría de Trabajo es uno de los requisitos que exige la Ley de Apoyo a la Mipyme para que las empresas que han venido operando sean beneficiadas. 2-Aunque no paguen deben hacer todo el proceso. Aunque el certificado los exonera del pago de impuestos, siempre deben hacer el trámite correspondiente. En el caso de las empresas que ya operaban deben comprobar un aumento del 30% en nuevos empleos.

Aunque Ramos solo tiene una pulpería, cumple con todas las exigencias de ley, hace sus declaraciones y debe pagar sus impuestos con base en sus ingresos.

“Hace tiempo que este negocio no es rentable, lo sigo teniendo para pasar los días. Imagínese tener que pagar salario si tuviera empleados”, señaló Ramos.

Anualmente la alcaldía otorga más de 15,000 permisos de operación de negocios entre grandes y pequeñas empresas. Los procesos han mejorado y ahora son más ágiles; sin embargo, las mipymes se siguen quejando por los impuestos que consideran muy altos para los pequeños negocios.

Los cobros. Conforme al Plan de Arbitrios, los negocios quedarán exentos del pago anual por concepto de renovación siempre que el rótulo o rótulos instalados no excedan de 1.50 metros cuadrados y se encuentren dentro de la clasificación de microempresas; en caso contrario se cobrará el rótulo y todo lo adicional que contenga el negocio.

Todos estos impuestos afectan a los pequeños negocios, los descapitalizan desde antes de comenzar a operar. Efraín Rodriguez, microempresario

Los rótulos tipo marquesina, toldos, entre otros, pagarán anualmente L300 por metro cuadrado o fracción del área a utilizar; esta se calculará sobre la imagen del rótulo impreso en la lona.

Cuando sean luminosos pagarán por cada cara de la estructura anualmente L400 por metro cuadrado o fracción de metro.

Las pantallas gigantes, electrónicas y eléctricas pagarán anualmente mil lempiras por metro cuadrado o fracción de metro.

El documento también señala que ningún negocio que expenda bebidas alcohólicas o que tenga sucursal o que tenga ingresos mayores a L180,000 al año se podrá clasificar como microempresario.

Datos Empleos: entre el 60 y 70% de los empleos en Honduras son generados por las mipymes, según informes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Beneficiados:hasta marzo de este año, las autoridades ya registraban más de 397 mipymes beneficiadas con la ley en el país.

Difícil. Efraín Rodríguez, dueño de un negocio de comida, manifestó que hay muchos negocios que funcionan en el anonimato para evitar pagar impuestos porque son muy inflexibles. “Yo pago unos L1,500 al año solo por el rótulo. El permiso de Medio Ambiente también es alto, muchos no lo pueden pagar. Lastimosamente no ha habido una socialización en cuanto a estos impuestos a nivel de las corporaciones municipales”, apuntó Rodríguez.

A finales de noviembre de 2018 entró en vigor la Ley de Apoyo a la Mipyme que exonera del pago de impuestos por cinco años a todos aquellos negocios que hagan el proceso. Esta iniciativa por parte del Gobierno tiene como objetivo que los pequeños negocios no solo subsistan por más de un año, sino también que tengan crecimiento y generen nuevos puestos de trabajo.

En este sentido, Esperanza Escobar, presidenta de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), opinó que quienes se acojan al beneficio no tendrán que pagar por cinco años dichos impuestos; pero explicó que es necesario que la Corporación Municipal socialice con la pequeña industria, que es la que más empleo genera en el país, las tablas tributarias; de lo contrario seguirá siendo una limitante para el crecimiento de las empresas. “Uno de los problemas recurrentes ha sido eso, que no nos toman en cuenta cuando se hacen los planes de arbitrios. Ciertamente que cuando comenzamos un negocio empezamos castigados por los impuestos”, aseveró Escobar.