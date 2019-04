Más de 25,000 personas asistieron a jornada de alabanza, esperanza y fe

San Pedro Sula, Honduras.

Una noche de adoración, milagros y sanación vivieron los evangélicos que asistieron a la vigésima octava cruzada del ministerio internacional La Cosecha, que se realizó el pasado sábado.

Más de 25,000 personas procedentes de las diferentes filiales que tiene el Ministerio a lo largo del país, asistieron al evento cristiano que dio inicio con alabanzas, las cuales hicieron llorar y postrarse a muchos de los presentes, quienes aseguraron estar “sintiendo la presencia de Dios”.

“Es maravilloso. Uno viene a llenar su vasija y buscar en Jesús un poco de esa paz que tanto necesitamos. Me congrego en La Cosecha desde hace unos 15 años y aunque no vengo seguido a los cultos, estos encuentros no me los pierdo porque son de mucha edificación para el alma”, expresó Mireya Santos.

Como es común en cada cruzada, muchos fieles llevaron a sus familiares enfermos en busca de un milagro para sus vidas. “Mi papá sufre de parálisis desde hace varios años, pero sabemos del poder de Dios y creemos que Él puede hacer la obra en mi papá”, dijo Sarah Mendoza, sampedrana.

Misael Argeñal, pastor del templo, explicó que el objetivo de la campaña es transmitir un mensaje de fe y esperanza a un pueblo que lucha día a día con la inseguridad, la violencia, el desempleo y un sinnúmero de problemas sociales.

“Queremos que Jesús esté en la vida de las personas y en medio de la crisis, que sea Él quien esté con ellos y les dé fortaleza para seguir”, dijo en su mensaje Argeñal.