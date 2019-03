"La juventud ha dejado de soñar": padre Luis Amador

San Pedro Sula, Honduras.



Dos jóvenes sampedranos que han participado en los encuentros mundiales de la juventud darán su testimonio y cómo esa experiencia ha cambiado sus vidas.



Ese acto será en el encuentro juvenil diocesano, que se realizará mañana, anunció el responsable a nivel diocesano de la pastoral juvenil, padre Luis Amador. El presbítero compartió con LA PRENSA algunos detalles del evento, en el que monseñor Ángel Garachana tendrá una participación especial.



¿De qué se trata el encuentro?



Monseñor ha realizado un llamado a los jóvenes que participaron en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y el objetivo es que se puedan vivir la experiencia después del encuentro y escuchar al obispo; pero monseñor quiere acercarse más a los jóvenes de la diócesis, ya que este año de manera especial se celebra el Año de la Juventud, con el lema Junto a los jóvenes llevamos el evangelio de la vida. Ese lema está utilizando la iglesia a nivel nacional, y como diócesis hemos elegido el lema para el encuentro Los jóvenes de la mano de monseñor Ángel llevamos el evangelio de la vida.



¿Cuándo es el evento?



Mañana domingo 31 de marzo a las 2:00 pm en la Saint Peter Academy están convocados los jóvenes que fueron a las dos jornadas mundiales y dos de los participantes darán su testimonio.



¿Cuál es el mensaje a la juventud?



Invitamos a los jóvenes cristianos y no cristianos de cualquier denominación religiosa o a los que no se congregan en ningún grupo que se atrevan a buscar cosas diferentes. La juventud ha dejado de soñar, y eso no podemos permitirlo.



Es válido que los jóvenes se entreguen a causas justas, como la lucha del medio ambiente, participación en la política, lucha por los desposeídos. Si los jóvenes se entregaran a estas causas le encontrarían más sentido a la vida. Hay que atreverse a hacer cosas diferentes y apostar por las cosas que valgan la pena y dejar la comodidad. Hay que levantarse, dejar de ver solo televisión y buscar cambios en sus vidas.